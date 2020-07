Fejlesztés

AM: hétfőn indul a 25 milliárd forintos válságkezelő támogatási csomag második üteme

Hétfőn indul A Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Program (NÉV Program) második üteme, amelyben az anyajuh- és a szarvasmarhatartók, a méhészek, valamint a zöldségtermesztők nyújthatják be támogatási igényüket július 27-éig - közölte az Agrárminisztérium (AM) szombaton az MTI-vel.



Nagy István miniszter tájékoztatása szerint az anyajuhokat tartók támogatásának keretösszege 1 milliárd forint, a 2019. évi termeléshez kötött támogatás állatonként 1200 forint lehet.



Az anyatehéntartók ugyancsak 1 milliárd forintos keretösszegű támogatása egyedenként 4000 forint. A tejhasznú szarvasmarhát tartók - szintén a 2019-es termeléshez kötött - 1,8 milliárd forint támogatási keretetéből egyedenként 8500 forintos támogatás igényelhető.



Nagy István felhívta a méhészek figyelmét arra, hogy ők 1 milliárd forint keretösszegű vissza nem térítendő átmeneti támogatásra nyújthatnak be kérelmet a 2020-as megállapított méhcsaládszám után, méhcsaládonként 1000 forint összegben.



A zöldségtermesztőknek 1,2 milliárd keretösszegű támogatás áll rendelkezésre. A támogatás mértéke szántóföldön termesztett zöldségek esetén hektáronként 35 500 forint, fűtött növényházas kultúra esetén 500 000 forint, míg a gombaházak esetében 1 500 000 forint - tájékoztatott a miniszter.