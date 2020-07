Koronavírus

A Vodafone Magyarország lehetővé teszi a távmunkát a telefonos ügyfélszolgálaton

A július elejétől kezdődő szakaszban a telefonos ügyfélszolgálaton dolgozók 50 százalékának lesz elérhető a folyamatos otthoni munkavégzés, amit a szolgáltató a későbbiekben szeretne bővíteni. 2020.07.10 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Vodafone Magyarország a telefonos ügyfélszolgálaton dolgozóknak júliustól lehetővé teszi a távmunkát hosszú távon is - közölte a kommunikációs társaság pénteken az MTI-vel.



A közleményben rámutatnak arra, hogy a koronavírus-járvány világszerte munkavállalók millióit kényszerítette otthoni munkavégzésre, a Vodafone Magyarország fővárosi irodáiban a teljes munkatársi állománya számára március közepén elrendelte az otthoni munkavégzést, ami nem okozott fennakadást a vállalatnál, hiszen ügymenetükben a home office évek óta napi rutint jelent.



A július elejétől kezdődő szakaszban a telefonos ügyfélszolgálaton dolgozók 50 százalékának lesz elérhető a folyamatos otthoni munkavégzés, amit a szolgáltató a későbbiekben szeretne bővíteni. Hozzáteszik, hogy a járvány mellett a dolgozói igények is indokolták az ügyfélszolgálati munkarend átalakítását, egy felmérés szerint a munkatársak közel háromnegyede hosszú távon is élne a távmunka lehetőségével.



A társaság szerint a távmunka a dolgozónak és a munkáltatónak is előnyös: a munkatársak időt és pénzt spórolnak a munkahelyre történő utazás kiesésével, a cég számára pedig az irodába járás megszűnésével lehetőség nyílik olyan munkavállalók bevonzására, akiknek ez korábban problémát jelentett. Emellett a távmunka optimalizálja az irodahely kihasználtságát.