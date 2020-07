Fogyasztóvédelem

ITM: megfeleltek az UV-szűrésre vonatkozó előírásnak a vizsgált napszemüvegek

Megfeleltek az UV-szűrésre vonatkozó előírásnak a vizsgált napszemüvegek - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) pénteken az MTI-vel.



A közlemény szerint az ITM akkreditált laboratóriuma 10 felnőtt és 10 gyermeknapszemüveg fényáteresztését vizsgálta, mindegyik termék UV-szűrése megfelelt, két napszemüvegen a feltüntetett tájékoztatás eltért a mérés eredményétől, egy szemüveg kerete pedig sérülést okozhat.



A nyári időszak szinte elengedhetetlen kelléke a napszemüveg, amire sokan egyszerű divatcikként tekintenek, pedig szigorú előírások vonatkoznak rájuk, mivel szemvédő eszköznek minősülnek.



A napszemüvegeket a gyártók 0-tól 4-ig öt kategóriába sorolják be aszerint, hogy gyenge vagy erős napsugárzás elleni védelemre ajánlják azokat. A kategóriajelöléseket a napszemüvegen vagy a címkén kell feltüntetni.



Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár a közlemény szerint elmondta: az évről évre megismételt ellenőrzések eredménye, hogy ma már mind az olcsóbb, mind a drágább árkategóriába tartozó napszemüvegek megfelelnek az UV-szűrésre vonatkozó előírásnak. A fogyasztóvédelem továbbra is folyamatos ellenőrzésekkel, rendszeres jelenléttel szolgája a vásárlók biztonságát, és támogatja a tisztességes piaci magatartást - tette hozzá.



A tárca hangsúlyozza, az ITM idei fogyasztóvédelmi ellenőrzésének megnyugtató eredménye, hogy mindegyik napszemüveg UV-szűrése megfelelt a címkén vállalt UV400 vagy 100 százalék UV-szűrés értéknek: a termékek tehát nemcsak a kategóriájuk szerint előírt UV-szűrést teljesítik, hanem annál nagyobb mértékben szűrik a nap káros sugarait.



A vizsgált felnőtt napszemüvegek közül egy esetben fordult elő, hogy azt a gyártó 3-as kategóriába sorolta, azonban a laboratóriumi mérések alapján valójában a 4-es kategóriába tartozik. Ez a termék erősebb mértékben véd ugyan a napsugárzás ellen, de már annyira sötétített, hogy gépjárművezetéshez nem használható biztonságosan, amiről előzetesen tájékoztatni kell a vásárlót. A fogyasztóvédelmi hatóság elrendelte a termék polcról való levételét és a vásárlóktól való visszahívást is. Szintén nem felelt meg a szűrőkategóriába sorolásnak az a gyermek napszemüveg, amely a mérés alapján 2. kategóriába sorolható, így kevésbé véd az erős napsütés ellen, mint a rajta szereplő 3. kategóriajelölés. UV-szűrés szempontjából viszont ez a szemüveg is megfelelő védelmet nyújt, ezért a használata biztonságos. A hatóság arra kötelezi a forgalmazót, hogy helyes címkével lássa el a terméket, amely a megfelelő információk feltüntetése után forgalomban maradhat - tájékoztatott az ITM.



Kiemelték azt is, hogy a napszemüvegek lencséje mellett azokat a részeket is vizsgálta a labor, amelyek érintkeznek a használóval.

Egy felnőtteknek készült napszemüvegnél megállapították, hogy a keret éles széle a napszemüveg nyitásakor és összezárásakor felsértheti a kezet. A napszemüvegeket úgy kell kialakítani, hogy olyan érdesség, éles szélek, kiálló részek, amelyek túlzott irritációt vagy sérülést okozhatnak, ne legyenek rajta. A fogyasztóvédelmi hatóság emiatt elrendelte a polcról való levételét - olvasható a tárca közleményében.



A vizsgálat eredményei és a napszemüvegeken található szimbólumokról szóló tájékoztató anyag a kormányzati fogyasztóvédelmi honlapon érhető el - közölte az ITM.