Átadták a Kék Madár Alapítvány csokoládéüzemét Szekszárdon

Átadták a szekszárdi Kék Madár Alapítvány kézműves csokoládéüzemét kedden, Magyarországon ez az első olyan, csokoládét gyártó üzem, amely fogyatékkal élő munkavállalókat foglalkoztat. 2020.07.07 23:30 MTI

A Besweet Csokoládémanufaktúrát és a hozzá kapcsolódó látogatóközpontot az alapítvány 228 millió forintos beruházással építette meg a Gazdasági és Innovációs Operatív Program 189 millió forintos támogatásával.



Szepesi Balázs, az Innovációs és Technológia Minisztérium gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkára az átadáson hangsúlyozta: az üzem jól kifejezi a kormánynak a kkv-k megerősítéséről szóló alapelvét, miszerint a vállalkozásoknak a jövedelem előállítása mellett társadalomszervező szerepük is van.



Hozzátette: a magyar gazdaságnak korszakváltásra van szüksége. Ha a kkv-k nem tudnak egyedi, innovatív termékekkel előállni, akkor nem vehetik fel a versenyt az értékláncokkal - jegyezte meg.



Simon Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős helyettes államtitkára példaértékűnek nevezte a fogyatékkal élők termelésbe való bevonását. Mint mondta, a Kék Madár Alapítvány egyike annak a 350 akkreditált foglalkoztatónak, amely módszertani innovációt is végez.



Megemlítette azt is, hogy a megváltozott munkaképességűek két és fél millió forinttal járulnak hozzá fejenként a bruttó hazai termékhez.



Mészáros Andrea, az alapítvány ügyvezetője elmondta: a 380 négyzetméteren megépült üzemben 28, megváltozott munkaképességű, illetve más hátránnyal küzdő ember dolgozik, a létesítményben napi 700 tábla, prémium minőségű csokoládét állítanak majd elő. Az akadálymentes látogatóközpont vendégei üvegfalon keresztül láthatják a munkafolyamatokat, a manufaktúrához játszósarkot és játszóteret is építettek.



Az ügyvezető hozzátette: a tartósítószer nélkül készülő csokoládék alapanyagát az etikus kereskedelem jegyében szerzik be, és Szekszárdon termelt gyümölcsöket használnak fel.



Közölte azt is, hogy a beruházáshoz szükséges önerőt az alapítvány több éves nyereségéből finanszírozták.



A Kék Madár Alapítvány 1997-ben alakult azzal a céllal, hogy segítsék a hátrányos helyzetű emberek munkavállalását. 2007-ben hozták létre az Ízlelő nevű szekszárdi éttermet, amely az első olyan vendéglő Magyarországon, ahol a vezetőségen kívül kizárólag fogyatékkal élő, megváltozott munkaképességű, illetve tanulásban akadályozott emberek dolgoznak.