Gazdaság

Heti elemzéseket és riasztási információkat tesz közzé új online felületén a NAK

2020.07.03 00:30 MTI

Heti elemzéseket és riasztási információkat tesz közzé új online felületén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) - mondta Kocsis Áron, a NAK jégkármérséklő rendszerének üzemeltetési vezetője csütörtökön az M1 aktuális csatornán.



Hozzátette: a felületen közölt elemzésekben az elmúlt hét meteorológiai eseményeit foglalják össze, heves zivatarok esetén pedig napi figyelmeztetéssel is jelentkeznek az oldalon.



A felületen több térkép is látható lesz, az egyik a betöltéskor érvényes riasztásokat mutatja, egy másik pedig az Országos Meteorológiai Szolgálat következő hét órára érvényes riasztásait összesíti. A felület hasznos információkkal szolgál majd a jégkármérséklő rendszer üzemeltetőinek is - fűzte hozzá. Az országos lefedettséget nyújtó, 986 talajgenerátorból álló jégkármérséklő rendszer garantálja a lehulló jégszemcsék méretének csökkentését - mondta a rendszer üzemeltetési vezetője.



Hangsúlyozta: a jégkármérséklő rendszer kiépítésének költségei bőven megtérültek a rendszer kétéves üzemeltetése alatt. A jégkárok felére csökkentek, amely több tízmilliárd forint megtakarítást jelent az országnak - ismertette Kocsis Áron.