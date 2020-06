Gazdaság

Jövő hétfőtől nyitnak az E.ON ügyfélszolgálati irodái

A központi ügyfélszolgálati irodák hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 10 órától 14 óráig, szerdán 14 órától 18 óráig tartanak nyitva. Időpontot foglalni a társaság online felületén lehet, de a foglalás csak 20 percre, és egy ügyintézésre szól. Az ügyfeleknek továbbra is figyelembe kell venniük a biztonsági előírásokat.



Az ügyfélszolgálatok megnyitása mellett az E.ON számlatartozási és követeléskezelési folyamatai is újraindulnak - írták.



A hónap eleje óta a szolgáltatók egymás után jelentik be a rendkívüli intézkedések enyhítését. A Nemzeti Közművek (NKM) múlt hétfőn közölte, hogy fokozatosan visszaáll a rendes üzemmenetre, a Tigáz pedig pénteken jelentette be, hogy visszaáll a járvány előtti üzemmenetre.