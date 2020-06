Közlekedés

A RegioJet közvetlen vasúti járatokat indít az Adriára

A RegioJet személyszállító magánvasúttársaság új, naponta közlekedő, Magyarországról is közvetlenül igénybe vehető járatokat indít Prága és Rijeka között a nyári turisztikai főszezonban - közölte a RegioJet kedden az MTI-vel.



Az éjszakai járatok június 30. és szeptember 26. között közlekednek. Magyarországon a vonatokra kizárólag a csornai állomáson lehet fel- és leszállni a RegioJet vagy a magyarországi üzemeltető, a Continental Railway Solution Kft weboldalán előre megváltott menetjeggyel. A járatok belföldi forgalomban történő utazásra nem vehetők igénybe.



A RegioJet-járatok irányonként 12 kocsival közlekednek. Jegyeket különféle kocsitípusokra lehet foglalni, melyeknek az ára fedélzeti szolgáltatásokat is tartalmaz.



Rijekában a vonatok menetrendjéhez csatlakozó buszjáratokat is kínálnak népszerű horvátországi célpontokhoz, a buszjegyeket a vonatjeggyel egyszerre kell megvásárolni.