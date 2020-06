Gazdaság

A bolti kereskedelem felé nyit az eMAG

Üzlethálózat kialakításával növelné piaci részesedését a Magyarországon eddig csak az internetes kereskedelemben érdekelt eMAG.hu, az elsőként átadott fővárosi boltot újabbak követik majd országszerte. 2020.06.19 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Budapest kiemelt területein és minden megyeszékhelyen lesz eMAG üzlet, ezek közül néhány már ebben az évben, szeptemberben a fővárosban és Pécsett is terveznek üzletnyitást.



Az online értékesítés továbbra is stratégiai fontosságú marad, ugyanakkor úgy számolnak, hogy már az első évben kétszámjegyű plusz forgalmat generálnak az üzleteik, hosszú távon pedig 30 százalékos növekedést remélnek az offline stratégiától - közölte az eMAG az MTI megkeresésére.



A társaság jelentős fejlesztéseket is tervez, a jelenlegi 2 millió féle terméket az év végére 2,5 millióra növelnék. A fejlesztések a rendelések minél gyorsabb kiszállítását is érinteni fogják, mivel az akár aznapi, vagy másnapi kiszállítás fontos a külföldi webshopokkal való versenyképesség fenntartása terén - közölték.



Az eMAG 2013 óta van jelen Magyarországon, a társaság 2019-ben jelentette be, hogy fúziót hajt végre a webáruházzal és országos szaküzlet-hálózattal egyaránt rendelkező Extreme Digitallal. Az Extreme Digitalnak jelenleg 17 üzlete van országszerte, ebből 9 működik Budapesten.



A tájékoztatás szerint a koronavírus-vészhelyzet lassította ugyan a két vállalat egyesülését, de az eMAG és az Extreme Digital már egységes mutatók és üzleti kimutatások mentén működik, közös stratégia alapján zajlanak a beszerzési és készletezési folyamatok, illetve a két szervezet működésének összehangolása is megkezdődött.