900 forint egy lángos a Balatonon - videó

Egyre többen nyaralnak a Balatonon, és nő a szállodai foglalások száma is, de emelkedtek az árak is. Nemcsak a szobákért, a strandbelépőért is többet kell fizetni. És árat emeltek a büfések is, átlagosan 8-10 százalékot. Egy sima lángos 500 forint, míg egy sajtos tejfölösért már 900 forintot kell fizetni. A vendégek persze nem örülnek de ezt még elfogadhatónak tartják.