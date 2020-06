Gazdaság

Szijjártó: a kormány a beruházások támogatásával hozza helyzetbe a magyar vállalatokat

Gazdasági növekedés csak teljesítményből áll elő, a teljesítmény pedig munkával jön létre, ezért a munkát és a munkahelyeket kell elsősorban az államnak támogatnia. 2020.06.12 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kormány a beruházások támogatásával hozza helyzetbe a hazai vállalatokat, hogy az új világgazdasági korszakban a lehető legjobb startpozícióból vehessék fel a versenyt - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten, a versenyképességi program támogató okiratainak átadásán.



Szijjártó Péter hangsúlyozta, gazdasági növekedés csak teljesítményből áll elő, a teljesítmény pedig munkával jön létre, ezért a munkát és a munkahelyeket kell elsősorban az államnak támogatnia.



Mivel munkahelyek nem jönnek létre beruházások nélkül, ezért a hatékony gazdaságpolitika és a hatékony válságkezelés középpontjába a beruházó vállalatok támogatását kell helyezni - fejtette ki. Hozzátette, hogy a kormány 2010 óta ezt a gazdaságfilozófiát követi.



A versenyképesség-növelő támogatási program keretében 806 vállalat kap támogatást, a cégek 377 milliárd forintnyi beruházás végrehajtását vállalták, a kormány ehhez 169 milliárd forinttal járul hozzá - közölte.



Szijjártó Péter elmondta azt is, hogy a program sikere miatt hamarosan döntenek annak esetleges folytatásáról.



A miniszter kiemelte, fontos szakaszhatárhoz érkezett a koronavírus-járvány elleni védekezés, a következő időszakban az emberi élet és egészség védelmét szolgáló intézkedések mellett a gazdaságvédelmi akcióterv végrehajtására koncentrál a kormány. Emlékeztetett: az akcióterv célja, hogy pótoljanak minden munkahelyet, amely a járvány miatt megszűnt, és megvédjenek minden munkahelyet, amelyet a járvány hatásai veszélybe sodornak.



A magyar gazdaság nyitott, a magyar vállalatok nemzetközi piaci versenyben vesznek részt, ezért a világgazdaság negatív tendenciái a magyar gazdaságra is hatással vannak, de a negatív folyamatokat a saját előnyünkre kell fordítani - fogalmazott a miniszter.



Mint mondta, 2010 után a jelenleginél jóval gyengébb állapotban lévő magyar gazdaságnak is sikerült a maga javára fordítania a világgazdasági kihívásokat, így most, amikor egy ereje teljében lévő magyar gazdaság szembesül a kihívásokkal, sokkal nagyobb esély van erre.



Pénteken újabb három cég vehetett át támogató okiratot a Külgazdasági és Külügyminisztériumban. Szijjártó Péter a három vállalatról elmondta, összesen 1,65 milliárd forintnyi beruházást hajtanak végre, ezzel 754 munkahelyet védenek meg, és ehhez a kormánytól 818 millió forint támogatást kapnak.



A LISS Patrongyártó, töltő és forgalmazó Kft. 582,4 millió forintos beruházásához 282,4 millió forinttal járul hozzá a magyar állam. A répcelaki vállalat a támogatás segítségével speciális présgépet szerez be, hogy nagyobb méretű patronokkal tudja bővíteni termékpalettáját.

Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője (Fidesz) a rendezvényen hangsúlyozta: a kormány eddig is bizonyította partnerségét a nagy infrastrukturális és egyéb helyi fejlesztések támogatásával. A Liss Kft. különösen fontos Vas megye számára, a cég a megye legnagyobb, tisztán magyar tulajdonú vállalata, Répcelak és a város 20 kilométeres körzetének legnagyobb munkaadója - ismertette.



A VESZ-MONT 2000 Szereléstechnikai és Gépipari Kft. 506,6 millió forintos beruházásához 253,3 millió forint állami támogatást nyert el. A nemesvámosi, egyebek mellett az ipari automatizálás területén dolgozó cég új összeszerelő-csarnok létrehozását kezdi el a támogatás segítségével.



Ovádi Péter, a térség országgyűlési képviselője (Fidesz) kiemelte: a Veszprém megyei Nemesvámos dinamikus fejlődéséhez a gazdasági környezetet az ilyen vállalkozások biztosítják, mint a VESZ-MONT Kft., a cég sikere a közösség sikere is. Mint mondta, az ilyen vállalkozásoktól lesz erős a magyar gazdaság.



A WAREMA PT Hungary Kft. beruházásának volumene 564,8 millió forint, amelyhez a magyar állam 282,4 millió forinttal járul hozzá. Az ipar több területére műanyag alkatrészeket gyártó vállalat új gépsort szerez be kapacitásainak bővítéséhez.



Cseresnyés Péter, a térség fideszes országgyűlési képviselője, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára elmondta: Nagykanizsa mára elért fejlődése a kormányzati támogatás mellett annak is köszönhető, hogy a cégek komolyan foglalkoztak a fejlesztéssel, termékskálájuk bővítésével, a technológiaváltással és megújítással annak érdekében, hogy a piaci elvárásoknak megfeleljenek.



Ennek eredményeképpen újabb vállalkozásokat is vonzottak a városba - jelezte.