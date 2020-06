Koronavírus

Több mint 20 ezer embert bocsáthatnak el a Lufthansától

2020.06.11 18:48 MTI

A nagyjából tízezer fős leépítésről szóló eddigi számításokkal szemben húszezernél is többen veszíthetik el az állásukat a koronavírus-világjárvány okozta válság miatt a légi közlekedés legnagyobb német szereplőjénél, a Lufthansa csoportnál (Lufthansa Group) - írták német hírportálok csütörtökön a vállalatvezetés és a szakszervezetek első egyeztetéséről.



A beszámolók szerint a tárgyaláson új számításokat ismertettek, amelyek szerint a több légitársaságot összefogó vállalatcsoportnál 22 ezer teljes munkaidejű állással, illetve 26 ezer munkavállalóval kevesebbre van szükség az ágazat várhatóan három évig tartó válsága miatt.



A munkaadói oldal a június 25-re tervezett rendkívüli közgyűlés előtt megállapodásra akar jutni a szakszervezetekkel. A munkavállalói érdekképviseletek jelezték, hogy hajlandóak jelentős áldozatokat hozni. Így például a németországi pilóták szakszervezete (Vereinigung Cockpit - VC) kilátásba helyezte, hogy a Lufthansa csoportnál dolgozó tagjai lemondanak a fizetésük 45 százalékáról - amivel két év alatt 350 millió euróval (122 milliárd forint) csökkentenék a cég költségeit -, ha a menedzsment elkötelezi magát minél több munkahely megőrzése mellett.



A világjárvány miatt a Lufthansa Group utasainak száma áprilisban 98,1 százalékkal csökkent márciushoz képest. A kereslet zuhanására a kínálat 96 százalékos csökkentésével reagáltak. A 135 ezer dolgozó közül 87 ezret rövidített munkaidőre állítottak át. A 763 repülőgépből álló flottából 700-at ideiglenesen kivontak a forgalomból.



A társaság szerint a mélyponton már túl vannak, de a kilábalás hosszú lesz. A leállított repülők közül 2021-ben is parkol még 300, 2022-ben pedig 200 gép áll majd a parkolópályákon. A válság 2023-ban érhet véget, de 100 gépet végleg ki kell vonni a forgalomból.



A csoporthoz a névadó Lufthansa mellett az Eurowings, az osztrák Austrian Airlines, a svájci Swiss és Edelweiss Air légitársaság, valamint a belga Brussels Airlines diszkont légitársaság tartozik. Tavaly 145 millió utast szállítottak, ami 2,3 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest. A Lufthansa Group így az ágazat második legnagyobb szereplője volt a Ryanair ír diszkont légitársaság után, amelynek 152 millió utasa volt 2019-ben.



A koronavírus-járvány miatti válságot a német állam támogatásával próbálják átvészelni. A május végén kötött megállapodás szerint az állam 6 milliárd euró tőkével beszáll a cégcsoportba, és további 3 milliárd euró hitelt is biztosít. Az Európai Bizottság az Európai Unió versenyjogi hatóságaként néhány résidő (slot) feladásához kötötte a támogatás engedélyezését a két fő németországi bázison, a frankfurti és a müncheni nemzetközi repülőtéren. A társaság elfogadta a feltételt.