Gazdaság

ITM: több gyártó is csökkentette az elektromos autók árát

Több kereskedő és gyártó is csökkentette az elektromos autók árát, hogy beleessenek a 11 millió forintos felső határú támogatási kategóriába - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára szerdán az M1 aktuális csatornán.



Kaderják Péter emlékeztetett, hogy a hétfőtől igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 11 millió forintos beszerzési ár alatt a 2,5 millió forintot is elérheti gépjárművenként, a 11-15 millió forint közötti autóknál a támogatás maximum 500 ezer forint.



Az elektromos autók és robogók vásárlására kiírt ötmilliárd forint keretösszegű pályázattal több mint 1200 új elektromos gépjármű beszerzését támogatja az állam - mondta.



Az államtitkár beszélt arról is, hogy a Zöld Busz Programra idén és jövőre összesen ötmilliárd forintot biztosítanak, amellyel a számítások szerint tíz év alatt a városi közlekedésben alkalmazott buszpark teljes egésze lecserélhető nulla kibocsátású járművekre.