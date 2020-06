Világgazdaság

Több mint 80 milliárd dollár veszteséggel zárják az évet a légitársaságok

Még az év végén is 36 százalékkal alacsonyabb lehet az iparág teljesítménye az egy évvel korábbihoz képest. 2020.06.09

Több mint 80 milliárd dollár összesített veszteséggel zárhatják a 2020-as évet a légitársaságok a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) előrejelzése szerint.



Brian Pearce, a montreali székhelyű, közel 300 légitársaságot tömörítő kereskedelmi szervezet vezető közgazdásza keddi videokonferenciáján kifejtette: még az év végén is 36 százalékkal alacsonyabb lehet az iparág teljesítménye az egy évvel korábbihoz képest, mivel a recesszió és az utasok bizalomvesztése miatt nagyjából 40 százalékkal csökken a kereslet.



Az előrejelzések szerint, ha nem lesz második hulláma a járványnak és fokozatosan újranyitják a piacokat, idén mintegy 84, jövőre pedig 15 milliárd dollár összesített veszteség várható a légitársaságoknál - ismertette Brian Pearce, hozzátéve, hogy jövőre az ideihez képest ugyan 55 százalékkal jobb teljesítmény várható a légi utazási piacon, de az még mindig 29 százalékkal el fog maradni a 2019-es szinttől.



További nehézséget jelent majd a cégeknek, hogy a csőd elkerülésére nyújtott kormányzati és piaci hitelek miatt 120 milliárd dollárral 550 milliárd dollárra emelkedik a teljes hitelállomány az év végére.



Alexandre de Juniac, a IATA elnök-vezérigazgatója az adatokat úgy kommentálta: a légiközlekedés valaha volt legsúlyosabb krízisét éli, a 2008-as válságban 31 milliárdos veszteség keletkezett. Mivel kutatásaik azt mutatják, hogy a légi utazás iránt továbbra is nagy az igény, arra kérte a kormányokat, hogy összehangoltan nyissák meg a határokat és vezessenek be egészségügyi intézkedéseket.