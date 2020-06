Koronavírus

Nem talál vevőre több mint 40 millió hazai gyártású textilmaszk Franciaországban

Állami felvásárlást sürgetnek a koronavírus-járvány miatt mosható maszkok gyártásába kezdő francia textilgyártók, miután mintegy 40 millió darabra nem találnak vevőt - adta hírül kedden a Le Monde című újság.



A járvány kezdetén tapasztalt hiány miatt a francia gyártók módosították termelési láncaikat annak érdekében, hogy minél gyorsabban minél több mosható, textilből készült maszkot gyárthassanak. Az ágazatnak most viszont nem sikerül a felhalmozott készleteit eladnia, ezért a franciaországi textilgyártók uniója (UIT) a kormányhoz fordult segítségért.



A napilap szerint mintegy 40 millió, francia gyárakban készített maszk nem talál vevőre, ami 150 textilgyártónak és 250 maszkkészítőnek okoz jelenleg problémát, jóllehet a gyártásnak köszönhetően több ezer munkahelyet tudtak megmenteni.



A március 17-én kezdődött és május 11-től fokozatosan enyhülő általános karantén idején folyamatosan érkeztek megrendelések, és az ágazat a napi 50 ezer maszkról 4 millióra növelte a hazai üzemekben a gyártást, ami egyik napról a másikra omlott össze. A Le Monde szerint azért, mert a franciák előnyben részesítik a Kínából importált, eldobható sebészi maszkokat, amelyekből most már nincs hiány az országban (a dohányboltoktól a sarki élelmiszerboltokig mindenhol kaphatók), s a legtöbb munkáltató ingyenesen is biztosít belőle a munkahelyekre fokozatosan visszatérő alkalmazottaknak.



Az UIT ezért azt szeretné, ha az állam felvásárolná a textilgyártók felesleges készleteit, és egy újabb egészségügyi válság esetére elraktározná. A gazdasági tárca azonban egyelőre ezt elutasítja. Agnes Pannier-Runacher gazdasági államtitkár az RTL kereskedelmi rádióban elmondta: a textilgyártóknak csak tíz százaléka került nehéz helyzetbe, és szerinte az európai piacon eladhatók a felesleges készletek, még akkor is ha a többi európai uniós országban is csökkent a kereslet.