Koronavírus

Tovább nőtt a légi áruszállítás kapacitáshiánya áprilisban, túl van a mélyponton az utasforgalom

Tovább nőtt a légi áruszállítás kapacitáshiánya áprilisban, emiatt jelentősen drágult a légi szállítmányozás, de az áremelkedés vélhetően már elérte csúcsát, és a következő hónapokban csökkenhetnek a díjak - mondta Brian Pearce, a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) vezető közgazdásza szerdán egy videokonferencián. Arról is beszélt, hogy az utasszállítás túl van a mélyponton, áprilisban ismét emelkedett a járatok száma.



A szakember a szektor áprilisi teljesítményével kapcsolatban az MTI érdeklődésére elmondta, bár a kereslet a légi áruszállítás iránt 27,7 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest, a felkínált kapacitás az utasszállító járatok kiesése miatt 42 százalékkal esett vissza. Soha ekkora mértékű csökkenést nem tapasztaltak, amióta statisztikát vezetnek, viszont a jelenség miatt szintén rekord mértékben, 11,5 százalékponttal, 58 százalékra emelkedett a járatok kihasználtsága.



A szektorban a kapacitáshiány miatt jelentősen megemelkedtek a szállítási díjak, és ez a fogyasztóknak drágább szolgáltatást, magasabb postaköltséget jelentett - erősítette meg. Ugyanakkor megjegyezte azt is, hogy egyre több légitársaság állítja át utasszállító járatait áru fuvarozására, ezért a szállítmányozás díja már csökkenésnek indult. A szektort az elmúlt időszakban leginkább az e-kereskedelem húzta fel, a közgazdász szerint az átmenetileg magasabb áraknak nem lesz hosszútávú kihatása ezen ágazat teljesítményére.



Az utasforgalmi adatokkal kapcsolatban a szakember azt mondta, áprilisban a világ minden régiójában történelmi mélypontra jutott az értékesített utaskilométerben mért teljesítmény, és a felkínált kapacitás is. Előbbi 97, utóbbi 87 százalékkal alacsonyabb, mint tavaly ugyanilyenkor, de a hónap közepén a szektor túljutott a mélyponton.



Bizakodásra ad okot Brian Pearce elmondása szerint, hogy Ázsiában már bővül a belföldi forgalom, növekednek az üzleti bizalmi indexek és javulnak a foglalási statisztikák: már csak a korábbi járatok negyede hiányzik a piacról. Fontos változás azonban, hogy az utasok sokkal többet várnak a foglalással. Közel 80 százalék alig egy héttel a járat indulása előtt foglalja csak le a jegyét. Arányuk a járvány előtt még 60 százalék körül mozgott. A keresletet alacsony jegyárakkal próbálják a cégek stimulálni: májusban a belföldi forgalomban 23, a nemzetköziben 5 százalékkal voltak olcsóbbak a jegyek az egy évvel korábbihoz viszonyítva.



Az IATA továbbra is azzal számol, hogy lassan fog visszaállni a légiközlekedés a járvány előtti szintre, a szervezet korábbi előrejelzése szerint csak 2023-ra. Rövid távon azonban a kormányok utazást korlátozó intézkedéseinek feloldása megdobhatja a keresletet a légiközlekedés iránt.