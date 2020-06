Koronavírus

OKSZ: a pünkösdi kereskedelmi forgalom meghaladta a húsvétit

A pünkösd előtti napokban a korábbiakhoz képest és húsvéthoz viszonyítva is élénkült a kiskereskedelmi forgalom, amely azonban csak a negyedik negyedévre szerezheti vissza korábbi lendületét - mondta Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára, aki szerdán a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arra is felhívta a figyelmet, hogy az időseknek fenntartott vásárlási idősáv utoló órája kihasználatlan.



Kifejtette, hogy a járványidőszak alatt folyamatosan változtak a vásárlási szokások, márciusban nagy felvásárlási rohamok voltak, de húsvétot követően egy kiegyensúlyozottabb időszak következett. Az élelmiszerkereskedelemben a forgalom már a szokásos körüli, de például az iparcikkek vásárlásában a következő hónapokban csak óvatos növekedés várható, hiszen a vásárlók még mindig megfontoltak, és tartanak a koronavírus járvány hatásaitól - fűzte hozzá.



Az elmúlt időszakban a forgalom csak a webáruházakban ugrott meg, különösen az elektronikus eszközök forgalma erősödött - jegyezte meg, hangsúlyozva, hogy számításaik szerint legfeljebb a negyedik negyedévre lesz újra élénk a kiskereskedelmi forgalom.



Vámos György kitért az idősávos vásárlási rendszerre is, mint mondta a 9 és 12 óra közötti idősáv harmadik órája kihasználatlan, mivel a 65 felettiek döntően az első két órában vásárolnak. A harmadik óra egyben nehezíti a családok hagyományosan szombat délelőtti bevásárlását is - jegyezte meg OKSZ-főtitkár.