Gazdaság

AMC: a tej és a tejtermékek fogyasztását ösztönző kampány indult

Június közepéig tart az Agrárminisztérium (AM), az Agrármarketing Centrum (AMC) és a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács tej- és tejtermékfogyasztást ösztönző kampánya, amely a fogyasztói tudatosság erősítése mellett törekszik a minőségi, tehéntejből készített termékek megismertetésére is - közölte az AMC az MTI-vel.



Feldman Zsolt, az AM mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára a kampány sajtótájékoztatóján a közlemény szerint elmondta: a kormány gazdaságvédelmi akcióterve védőhálót nyújt a magyar vállalkozásoknak, hiszen a munkahelymegtartó bértámogatások, vagy a hiteltörlesztési moratórium alapvető segítséget jelentenek számukra.



Külön figyelem irányul a mezőgazdasági termelésre és élelmiszerellátásra, ezért biztosítanak ingyen hitelt a gazdálkodóknak, nyújtanak vissza nem térítendő támogatást 8 milliárd forint értékben az élelmiszeriparnak és 1,8 milliárd forint értékben a tejtermelőknek. A kormány azt várja el a hazai kiskereskedelemtől, hogy a maguk eszközeivel segítsék, ösztönözzék a magyar tej- és tejtermékek fogyasztását - tette hozzá.



Giczi Gergely, az AMC ügyvezető helyettese ismertette, hogy az idei kampányban a fiatalok és a fiatal felnőttek kerülnek fókuszba, ennek megfelelően a kampány az online térben zajlik majd, jelentős közösségi média aktivitással.



A közlemény szerint az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezési Világszervezete (FAO) június 1-jét jelölte meg a Tej világnapjának. Idén a Tej Terméktanács, az agrártárca és az AMC támogatásával június 3-4. között szervezi meg rendhagyó Tej világnapi rendezvényét az online térben.



A jatek.tejsziv.hu oldalon és a terméktanács közösségi oldalain játékokkal, tejtermékkel főző sztárszakácsokkal és más közismert személyekkel várják a gyerekeket és felnőtteket. A Tej. Szívvel-lélekkel! - Fogyassz minden nap tejterméket! szlogen alatt futó kommunikációs kampány a rendezvény médiatámogatását követően online megjelenésekkel folytatódik, és véleményvezérek közreműködésével elindul a "tejbajusz" felhívás is - írta az AMC.