Pénzügy

Költségvetés - A pártok és alapítványaik 5,78 milliárd forintból gazdálkodhatnak 2021-ben

Az idei büdzsé is ekkora forrást biztosított, azonban a koronavírus-járvány miatt az eredeti párttámogatási előirányzatok 50 százalékát átcsoportosították a járvány elleni védekezési alapba.



A 2021-es javaslat alapján jövőre a parlamenti pártok közül a Fidesz csaknem 968 millió forint költségvetési forrásból gazdálkodhat, a Jobbik 510 millió, az MSZP 305,5 millió, az LMP 218 millió, a DK 207 millió, a KDNP 180 millió, a Párbeszéd pedig 91 millió forintot kaphat.



Az országos listán mandátumot nem szerzett pártok esetében a Momentum Mozgalom 44,3 millió forintot, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt pedig 24,6 millió forintot kaphat a büdzséből.



A költségvetési előterjesztés a pártalapítványokról is rendelkezik: eszerint a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány (Fidesz) mintegy 1,47 milliárd forint, a Gyarapodó Magyarországért Alapítvány (Jobbik) 702 millió, a Táncsics Mihály Alapítvány (MSZP) 359 millió, az Ökopolisz Alapítvány (LMP) csaknem 213 millió, az Új Köztársaságért Alapítvány (DK) 194,5 millió, a Barankovics István Alapítvány (KDNP) 150 millió, a Megújuló Magyarországért Alapítvány (Párbeszéd) pedig 27,5 millió forint költségvetési támogatást kaphat. Az Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány (Momentum) 74,2 millió, a Savköpő Menyét Alapítvány (Magyar Kétfarkú Kutyapárt) pedig 41,3 millió forinthoz juthat.