Dízelbotrány: precedens értékű döntést hozott a bíróság

Ha a tulajdonos kéri, a Volkswagennek vissza kell vásárolnia az autót, de a vételár megállapításakor figyelembe kell venni a jármű által megtett kilométereket. 2020.05.25 15:14 MTI

A Volkswagennek fizetnie kell azoknak, akik a társaság dízelbotrányában érintett automodelljeiből vásároltak - így határozott egy ügyfél keresete alapján a német szövetségi legfelső bíróság (BGH) hétfőn.



A keresetet egy német férfi nyújtotta be, aki 2014-ben vásárolt egy Sharan típusú autót. A bíróság hétfőn azt mondta ki, hogy ha a tulajdonos kéri, a Volkswagennek vissza kell vásárolnia az autót, de a vételár megállapításakor figyelembe kell venni a jármű által megtett kilométereket.



A döntés precedens értékű. Azzal a kérdéssel, hogy az autótulajdonosok jogosultak-e a kártérítésre, alacsonyabb szintű bíróságok már foglalkoztak, de eltérő döntést hoztak. A beadvánnyal élő német autótulajdonos azt akarta elérni, hogy a Volkswagen fizesse vissza a teljes vételárat, amit 2014-ben kifizetett kocsijáért.



A VW dízelbotránya úgy került nyilvánosságra, hogy az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége (EPA) 2015 szeptemberében megvádolta a gyártót, hogy olyan szoftvert telepített 482 ezer dízelüzemű jármű kipufogógáz-tisztító berendezésébe, amely érzékeli a mérés körülményeit. Az autó így a teszteken a valóságos nitrogén-oxid-kibocsátás töredékét produkálja, vagyis csal a vizsgán. A VW elismerte a csalást. Az ügy világszerte a VW mintegy 11 millió gépjárművét érinti, ezek közül 8,5 milliót az EU-ban adtak el.



A botrány miatt indított vizsgálatokon más gyártóknál is kimutattak hasonló szabálytalanságot.



A VW az autóipar legnagyobb szereplője, a csoporthoz tartozik a névadó Volkswagen mellett az Audi, a Bentley, a Bugatti, a Lamborghini, a Porsche, a Seat és a Skoda, valamint a Ducati sportmotorkerékpár, és saját márkájú haszonjárművei mellett a Scania és a MAN tehergépjárműveket is a VW gyártja.