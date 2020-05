Termékteszt

Az Irsai Olivér borok megfeleltek a Nébih ellenőrzésén

Irsai Olivér borokat vizsgált legújabb Szupermenta tesztjén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), a 25 minta mindenben megfelelt a hatósági és a laboratóriumi ellenőrzésen is - közölte a Nébih hétfőn az MTI-vel.



A közlemény szerint a 2019-es évjáratú borok - amelyek közül 24-et száraz kategóriába soroltak előállítóik, míg egynek a címkéjén nem tüntették fel az édességi fokozatot - laboratóriumi elemzésénél több mint 50 paramétert vizsgáltak a szakemberek, többek között a termékek alkoholtartalmát, kén-dioxid, valamint illósav és összes savtartalmát is megmérték.



A tesztelt borok alkoholtartalma címkéjük szerint 10,3 és 13,2 százalék között mozgott, a feltüntetett értékeket a laboratóriumi eredmények is megerősítették.



Általánosságban elmondható, hogy a vizsgált borok beltartalmi és élelmiszerbiztonsági jellemzői megfeleltek az előírásoknak - olvasható a Nébih közleményében.



Az ellenőrzés arra is rámutatott, hogy a vizsgált 25 Irsai Olivér mindegyike rendelkezett érvényes forgalomba hozatali engedéllyel. Ezen felül a hivatal szakemberei az engedélyezési eljárás során leadott termékminták analitikai értékeit is összehasonlították a polcokról levett borok vizsgálati eredményeivel és megállapították, hogy sem minőségben, sem a beltartalmi értékekben nem találtak eltérést a minták között.



Közölték, a jelölésvizsgálat sem tárt fel hiányosságokat, a vizsgált borászati termékek eleget tettek a jogszabályi előírásoknak.



A Szupermenta termékteszt kedveltségi vizsgálatán ezúttal is szakértő és laikus kóstolók pontozták a termékeket, a Frittmann Irsai Olivér száraz fehérbor végzett az első helyen, a dobogó második fokára a Font Irsai Olivér állhatott fel, a harmadik helyet pedig a Dubicz Irsai Olivér száraz fehérbor érdemelte ki.