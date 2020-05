Koronavírus-járvány

A héten megindul a munka a Toyota két utolsó még nem termelő európai üzemében is

A Toyota a héten újraindítja a gyártást két utolsó még nem termelő európai üzemében is a Toyota Central Europe Kft. MTI-nek adott tájékoztatása alapján.



A Toyota két utolsó, járványvédelmi korlátozások miatt leállított üzemében, a Toyota Motor nagy-britanniai érdekeltségének burnastoni üzemében, valamint a csehországi Kolinban működő Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) üzemben is megindul a termelés a május 25-én kezdődő héten.



A Toyota az idei első negyedévben a járványügyi korlátozások miatt a világ számos részén felfüggesztette a termelést üzemeiben. Kínában február közepén indította el a termelést négy üzeme közül háromban, majd a negyedik üzem márciusban állt munkába. Áprilisban indult újra a termelés a franciaországi és lengyelországi üzemekben, majd májusban Észak-Amerikában és a többi európai üzemben.



A Toyota mintegy 20 ezer alkalmazottat foglalkoztat közvetlenül vagy közvetve Európában.



A járványügyi korlátozásoknak a gazdálkodásra gyakorolt negatív hatását jól tükrözi, hogy a március 31-ével zárult (negyedik pénzügyi) negyedévben a Toyota Motor értékesítési árbevétele éves összevetésben 8,4 százalékkal 7099,8 milliárd jenre csökkent, a működési eredmény 27,5 százalékkal 384 milliárd jenre, a nettó nyereség pedig 86,3 százalékkal, 63,1 milliárd jenre zuhant.



A márciussal zárt pénzügyi évben a Toyota Motor közel 30 ezer milliárd jen, az előző évinél 295,6 milliárd jennel, 1,0 százalékkal kisebb értékesítési árbevétel mellett 1,0 százalékkal kevesebb, 2442,8 milliárd jen működési eredményt ért el. Nettó nyeresége viszont 10,3 százalékkal, 2076,1 milliárd jenre emelkedett.



Az áprilissal indult folyó pénzügyi évben a koronavírus-járvány keresletcsökkentő hatása miatt a Toyota prognózisa szerint autóeladásai több mint másfél millióval 9 millió körülire csökkenhetnek. Tavaly a Toyota 10,74 millió járművet értékesített, így a második legnagyobb autógyártó lett a 10,97 milliós értékesítéssel vezető Volkswagen konszern után.



A Toyota várakozásai szerint értékesítési árbevétele az idén 20 százalékkal 24 ezer milliárd jenre csökkenhet, működési eredménye 500 milliárd jen lehet, 80 százalékkal kisebb a tavalyinál, bevételarányos jövedelmezősége pedig 8,2 százalékról két százalékra is visszaeshet.