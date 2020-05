Tilalom

Az ízesített elektronikus cigaretta és utántöltő folyadék sem forgalmazható tovább Magyarországon

A szigorítások célja a jellegzetes ízesítések miatt különösen a fiatalok, valamint a nők körében népszerű dohánytermékek visszaszorítása, és ezáltal a dohányzás további csökkentése.

A mentolos ízesítésű cigaretta, valamint cigarettadohány mellett az ízesített elektronikus cigaretta és utántöltő folyadék sem forgalmazható tovább Magyarországon - tájékoztatta a nemdohányzók védelméért felelős miniszterelnöki biztos szerdán az MTI-t.



Lázár János közleményében úgy fogalmazott, 2020. május 20-a újabb, jelentős mérföldkő a dohányzás elleni küzdelemben Európában, és különösen Magyarországon. A még 2014-ben elfogadott szabályozás értelmében szerdától az egész Európai Unióban megszűnt a mentolos ízesítésű cigaretta, valamint cigarettadohány forgalmazásának lehetősége.



Mindez egy újabb lépése 2016-ban elindult szigorítási folyamatnak, amelynek célja a jellegzetes ízesítések miatt különösen a fiatalok, valamint a nők körében népszerű dohánytermékek visszaszorítása, és ezáltal a dohányzás további csökkentése.



Magyarországon azonban a kormány az uniós szabályoknál most is szigorúbb rendelkezéseket alkotott. Nemcsak a mentolos cigaretta és cigarettadohány, de az ízesített elektronikus cigaretta és utántöltő folyadék sem forgalmazható szerdától. A trafikokból eltűnnek az eddig nagyon keresett, sokféle ízesítést tartalmazó termékek, és már csak néhány terméktípus - például a szivar, szivarka - ízesítése marad megengedett.



Az elektronikus cigaretták ízesítésének tilalma Európában még nem általános - Magyarország az első olyan EU-tagállamok között van, amelyik teljesen megtiltotta a nikotintartalmú e-cigaretták ízesítését. Finnországban is hasonló tilalom érvényes, de ott a dohány ízesítésű e-cigaretta még forgalmazható. Korábban Magyarország szintén az európainál jóval szigorúbb rendelkezéseket alkotott akkor, amikor 2017 májusától valamennyi ízesített "kapszulás" cigaretta értékesítését megtiltotta.



Lázár János bízik benne, hogy a dohánytermékek és az e-cigaretták ízesítésének szinte teljes visszaszorítása tovább csökkenti majd a dohányzási kedvet Magyarországon, ahol a dohányzás okozta betegségek továbbra is vezető halálozási oknak számítanak.



A politikus leszögezte, változatlan célja a dohánytermékek fogyasztásának fokozatos csökkentése, és a füstmentes Magyarország megteremtése, melynek már a közeli jövőben is lesznek további eszközei, állomásai. Ezek között említette a fokozatos jövedékiadó-emelést vagy az egységes csomagolás kiterjesztését a legnépszerűbb dohánytermékekre.