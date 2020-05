Fejlesztés

Opus Global: hatályba lép a Budapest-Belgrád vasútfelújítási szerződés

Hatályba lép a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának teljes körű tervezésére és kivitelezésére szóló szerződés, miután létrejött az ennek finanszírozásáról szóló hitelszerződés a kínai Exim Bank és a magyar állam között, valamint az egyéb támogatási megállapodást a magyar állam, a vegyesvállalat és a megrendelő megkötötte - közölte az Opus Global kedden az MTI-vel.



A közlemény szerint a CRE közös irányítású magyar-kínai konzorciumban a tőzsdei társaság közvetett, 51 százalékos tulajdonában lévő RM International Zrt. fele részben vesz majd részt a munkálatokban, a beruházás összértéke 2,078 milliárd dollár.



A modern logisztikai folyosó magyarországi szakaszára a Magyar Államvasutak (15 százalék) és a Kínai Népköztársaság (85 százalék) által létrehozott, Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit Zrt. írt ki pályázatot, amelyen a CRE Konzorcium nyerte el a megbízást.



A háromtagú konzorciumban a China Tiejiuju Engineering & Construction Kft. és a China Railway Electrification Engineering Group (Magyarország) Kft. képviseli a kínai állami vasúttársaságot. Az R-Kord Kft., valamint a Mészáros és Mészáros Kft. közös leányvállalataként működő RM International Zrt. pedig az Opus Global Nyrt. érdekeltsége.



Kiemelték, az RM International Zrt. 50 százalék, míg két kínai partnere együttesen további 50 százalék arányban vesz részt a konzorciumban, ennek megfelelően részesülhetnek a felek a vállalási díjból is.



A megállapodás értelmében a CRE Konzorcium a Budapest (Soroksár) és Magyarország déli vasúti határállomása (Kelebia) közötti szakaszon tervezheti és építheti meg a közlekedési nagyberuházást. A jelenleg, jellemzően egyvágányú, 150 kilométer hosszú vasútvonal teljes egészében felújítandó, állapota helyenként kritikus, utoljára az 1960-as években korszerűsítették. A vonal magyar és szerbiai szakaszának megépítésével három és fél óra alá csökkenthető a jelenlegi nyolcról a Budapest és Belgrád közötti menetidő, ami jelentősen felgyorsítja a Balkánra tartó, illetve onnan érkező forgalmat - írja az Opus Global közleményében.

A nyomvonal környezetének infrastruktúráját is fejleszti a beruházás, amelynek része több mint 100 kereszteződés, közel 100 kiszolgáló épület, 16 aluljáró, továbbá a szükséges hidak, zajvédő falak, térvilágítások, közművek megépítése, és az érintett állomások vasúti rendszereinek cseréje, épületeinek felújítása.



Az építési engedélyek beszerzése mellett a környezetvédelmi hatástanulmányok, a környezetvédelmi engedélyek, valamint a kisajátítási tervek és azok földhivatali átvezettetése is a fővállalkozó feladata. A finanszírozási megállapodástól függő kezdési időponttól számítva öt évet kap a CRE Konzorcium a vasúti szakasz újjáépítésének megtervezésére és kivitelezésére, a jótállási időszak további két év.



Az Opus Global Nyrt. a Budapesti Értéktőzsdén közzétett tájékoztatásában felhívta részvényesei figyelmét arra, hogy a szerződési feltételek teljesülésével a vállalkozási szerződés fedezetének biztosításához szükséges forrás rendelkezésre áll, így a 2020. május 18-i közlést követő hetedik napon a kontraktus hatályba lép.

ITM: hatékony és egységes eljárási rend segíti a kiemelt jelentőségű vasúti beruházást

Gyorsítja és egyszerűsíti a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának korszerűsítéséhez kapcsolódó hatósági eljárásokat, ezzel támogatja a beruházás ütemterv szerinti előkészítését és megvalósítását az Országgyűlés keddi ülésén elfogadott törvény - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) az MTI-vel.



Közleményükben hozzáteszik: az Ázsiából Európába tartó teherforgalomból tranzitországként Magyarország is profitál, kedvező adottságaival élve a régió logisztikai központjává válhat.



A szaktárca felidézi: a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának kapacitásbővítése magyar-kínai együttműködésben valósul meg. A fejlesztés tervezési, engedélyezési és kivitelezési szerződését tavaly írták alá a felek, amely a finanszírozást biztosító hitelszerződés áprilisi véglegesítésével lépett hatályba.



A munka a tervek szerint két évig tartó tervezéssel és engedélyeztetéssel megkezdődött. A projekt eredményeként a vonalszakasz a jelenlegi egy helyett két vágányon, 160 kilométer/órás engedélyezési és 200 kilométer/órás tervezési sebességgel, korszerű kommunikációs és vonatbefolyásolási rendszerekkel, felújított és akadálymentesített állomásokkal szolgálja majd ki az utasokat és fuvaroztatókat.



Az ITM javaslata alapján elfogadott törvényi szabályozás az európai TEN-T közlekedési törzshálózat részét képező vasútvonal fejlesztését, annak ütemterv szerinti megvalósulását segíti elő. Az új előírásoknak köszönhetően csökkennek az uniós átjárhatósági műszaki előírások szerinti tervezés és kivitelezés kapcsán felmerülő kockázatok, nő a munka hatékonysága. A rendelkezések a felelős szervek kijelölésével támogatják és egyszerűsítik a hatósági eljárási folyamatokat. A törvény határozott elvárásként rögzíti a környezet és a védett természeti területek védettségét a projekt kivitelezése során - ismerteti a tárca.



Schanda Tamás miniszterhelyettes, parlamenti és stratégiai államtitkár a javaslat országgyűlési vitája során a közlemény szerint elmondta: a beruházás nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a Távol-Keletről Nyugat-Európába tartó áruk a görögországi Pireusz megötszöröződött forgalmú kikötőjének érintésével a leggyorsabban Magyarországon keresztül érjék el úti céljukat. Emellett hangsúlyozta, hogy a vasútvonal nemcsak a nemzetközi teherforgalomban tölt be központi szerepet, hanem a régió belső közlekedési kapcsolatainak színvonalát is emeli. A fejlesztéssel a menetidő több mint 8 óráról kevesebb mint a felére csökken a magyar és szerb főváros között.