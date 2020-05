Koronavírus-járvány

Karácsony: közterületek átadásával segítik a vendéglátósokat

Olyan területeket is átadnának, amelyekre korábban is lett volna igényük a vendéglátósoknak, de az előző városvezetés ezekre az engedélyeket nem adta ki. 2020.05.20 07:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A fővárosi önkormányzat közterületek átadásával kívánja segíteni a vendéglátósokat, hogy így a zsúfoltság is elkerülhető legyen Budapest újranyitása után - mondta Karácsony Gergely főpolgármester kedden a Facebook-oldalára feltöltött videójában.



Karácsony Gergely közölte: a zsúfoltság elkerüléséért egyre több közterületet szeretnének átadni a fővárosiaknak, például azért, hogy újraindulhasson Budapesten a vendéglátás.



Azt mondta, olyan területeket is átadnának, amelyekre korábban is lett volna igényük a vendéglátósoknak, de az előző városvezetés ezekre az engedélyeket nem adta ki. A főpolgármester úgy fogalmazott: "Itt az ideje, hogy ezen változtassunk, és több közterületet adjunk át a kávézóknak, a teraszoknak, ahol újra találkozhatunk, újra élvezhetjük a város vendéglátását."



A fővárosi közösségi közlekedés fejlesztéséről szólva elmondta azt is, hogy elindul a pesti fonódó villamoshálózat első ütemének építése. A fejlesztésnek köszönhetően összekötik Pesterzsébetet, illetve Ferencvárost a belvárossal, ez azért is fontos, hogy a 3-as metró felújítása miatti zsúfoltságot enyhíthessék - tette hozzá.



Karácsony Gergely kijelentette: "óvatosan, lépésenként, de újranyitjuk Budapestet".