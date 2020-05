Gazdaság

Drámai munkanélküliség söpör végig Magyarországon

A munkanélküliség pontos mértéke nem ismert, de legalább 120 ezren veszíthették el az állásukat a koronavírus-járvány miatt Magyarországon a Google Trends adatai alapján. 2020.05.19 13:55 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A koronavírus járvány okozta kínálati és keresleti sokkok miatt állások sokasága szűnt meg az elmúlt két hónapban – írta tanulmányában Kónya István és Köllő János. Az MTA kutatói kiemelték, hogy a pontos mérték nem ismert, mert még a regisztrált munkanélküliségre vonatkozó adatok is csak jelentős késéssel kerülnek nyilvánosságra.



A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnak (NFSZ) a március 20-i „zárónapra” vonatkozó, ellenőrzött adatai például csak május elején jelentek meg, a KSH Munkaerőfelmérés (MEF) második negyedévi adatai – amelyek a munkaidőre, az állásvesztésre és álláskeresésre vonatkozó információkat is tartalmaznak – pedig csak júniusra várhatók, amennyiben a kérdezést nem hiúsítják meg a járványügyi korlátozások.



A szerzők a „munkanélküli segélyre” vonatkozó Google keresések alapján próbálták becsülni a regisztrált munkanélküliség növekedését a járvány időszakában. Március végén és április elején a „munkanélküli segélyen” kívül számos más, a munkanélküliséggel kapcsolatos keresőszó esetében is nagy, legtöbbször (állásidő, munkanélküli járadék, álláskeresési, segély, munkanélküli regisztráció) a 2008-2010-es válságban mértnél is sokkal nagyobb növekedés figyelhető meg a Google Trends idősoraiban.



„A nyilvántartott munkanélküliek és a Google keresések kapcsolatát figyelembe véve úgy becsüljük, hogy a regisztrált munkanélküliek száma 2020 áprilisában meghaladhatta a 400 ezer főt, ami nagyjából 120 ezres növekedést jelent a februári állapothoz képest” – írták a kutatók.

Szerintük az állásukat elvesztők száma a jelzettnél bizonyára magasabb. Számosan lehetnek, akik munka és jövedelem nélkül maradtak, de nem regisztráltatják magukat és nem keresnek aktívan állást, hanem a munkahelyük újranyitására várnak. Közülük sokan (zenészek, színészek, sportolók, szakácsok, és a többi) olyan speciális szakismeretekkel rendelkeznek, amelyeket a teljesen bezárt ágazatukon kívül sehol sem lehet hasznosítani.



A Portfólió szerint arról sem feledkezhetünk meg, hogy a súlyosan érintett ágazatok egy részében magas a nem standard, alkalmi, szerződéses és szürke vagy fekete foglalkoztatás aránya, sokan nem tudják összegyűjteni a munkanélküli járadékhoz szükséges szolgálati időt.