Közmű

Víziközmű szövetség: fontos a nyaralók vízmérőinek ellenőrzése

A nyaralók vízhálózatának, vízmérőinek ellenőrzésére hívja fel a tulajdonosok figyelmét a Magyar Víziközmű Szövetsége; az MTI-nek kedden eljuttatott közleményben a szövetség azt írta, bár nem volt túl hideg tél, egy-két keményen fagyos éjszaka is megrongálhatta a szerkezeteket.



A szervezet a hétfőtől a vidék után Budapesten is életbe léptetett enyhítések okán kiemelte: a nyaralóba érkezéskor mindenki ellenőrizze, hogy forog-e a vízmérő lendkereke a csapok elzárása mellett is, mert az a vízhálózat sérülését is jelentheti. Probléma esetén a területileg illetékes víziközmű szolgáltatók segítségét lehet kérni, a vízdíjszámlán megtalálható elérhetőségeken.



A közleményben Nagy Edit, a Magyar Víziközmű Szövetség főtitkára kifejtette: a veszélyhelyzet kihirdetése után sok munkáltató lezárta irodaépületeit, bezártak szállodákat és gyárakat egyaránt. Emiatt az azóta használaton kívül lévő belső vízvezeték-hálózatokban pangó víz keletkezett, amely tökéletes táptalajt biztosít a kórokozóknak - többek között a légiós betegség terjesztéséért felelős legionellának is, ezen kívül ilyenkor különböző lerakódásokat is moshat ki a hálózatból a frissen megindított víz.



Ezért felhívta a figyelmet, hogy az első használat előtt a nagyobb intézményeknél a gondokságnak át kell mosnia, fertőtlenítenie kell a hálózatot. Ahol csak néhány napig állt a víz, ott elég néhány percig folyatni a csapot. Magyarországon minden víziközmű szolgáltató biztosítani tudja a működési területén a kiváló minőségű csapvizet, Magyarországon az ivóvíz a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszer - húzta alá a főtitkár.