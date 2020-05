Gazdaság

Az egyesülés lehetőségét vizsgálja a Takarék Csoport és az MKB

A szándéknyilatkozat szerint a két bank egyenlő tulajdonrésszel hozza létre Magyar Bankholding Zrt. néven a pénzügyi holding társaságot. 2020.05.15 18:21 MTI

Közös pénzügyi holding társaság létrehozásáról írt alá szándéknyilatkozatot az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (MTB) és az MKB Bank Nyrt. (MKB), hogy megvizsgálják egy hazai tulajdonú bankcsoport létrehozásának keretrendszerét, a bankok közti szinergiák, valamint az együttműködésükben rejlő jelentős működési és költségoptimalizálási potenciál kiaknázásával - közölte a két pénzintézet pénteken az MTI-vel.



A szándéknyilatkozat szerint a két bank egyenlő tulajdonrésszel hozza létre Magyar Bankholding Zrt. néven a pénzügyi holding társaságot. A cég leendő vezérigazgatója Vida József, az MTB (a Takarék Csoport központi bankja) elnök-vezérigazgatója, az igazgatóság első tagjai Balog Ádám, az MKB elnök-vezérigazgatója, Bencze András, valamint Vida József. Az alapítási engedély iránti kérelmet május végén nyújtják be a Magyar Nemzeti Bankhoz.



A Zrt. feladata nemzetközi tanácsadók bevonásával megvizsgálni és előkészíteni a bankcsoport létrehozásának keretrendszerét, a bankok közti szinergiák, valamint az együttműködésükben rejlő jelentős működési és költségoptimalizálási potenciál kiaknázásával.



A közlemény szerint az együttműködés konkrét formájáról, a pénzintézetek esetleges - részleges vagy teljes - fúziójáról csak később, neves nemzetközi tanácsadók bevonásával végzett vizsgálatok és egyeztetések nyomán döntenek.



A stratégiai együttműködés egyaránt szolgálja az érintett pénzintézetek ügyfeleinek és tulajdonosainak érdekeit, növeli a bankok piaci értékét és megfelel a Magyar Nemzeti Bank konszolidációs elvárásainak.



A Takarékbank és az MKB összesen 1,3 millió ügyféllel, 840 bankfiókkal, 4300 milliárd forintos mérlegfőösszeggel, 2600 milliárd forintos hitelállománnyal és 3100 milliárd forintos betétállománnyal rendelkezik. A két bankcsoport fúziójával a magyar bankszektor második legnagyobb mérlegfőösszegű univerzális kereskedelmi bankja jöhet létre - írták.



A két pénzintézeti csoport jól kiegészíti egymást az ügyfélkör, a szolgáltatások és az üzleti fókusz tekintetében. A Takarék Csoport főként kisvárosi és kistelepülési lakossági, agrár- és mikro-, illetve kkv vállalati ügyfeleihez, önkormányzati kapcsolataihoz kiválóan illeszkedik az MKB városi ügyfélköre, privátbanki és nagyvállalati és lízing portfóliója. A Takarék Csoport egyedülálló vidéki lefedettségéhez, kiterjedt fiók- és ATM-hálózatához remekül illeszkedik az MKB kiemelt budapesti helyszíneken található fiókhálózata.



A szolgáltatások terén a Takarék Csoport mikro- és kkv-hiteltermékeit, speciális egyedi agrárkonstrukcióit, az állami támogatások közvetítésében játszott vezető szerepét jól egészíti ki az MKB privátbanki és SZÉP-kártya szolgáltatása, a piacon elismert lízingkonstrukciói, valamint egyedi nagyvállalati és befektetési termékei.

Az egyesülés költség- és beruházási szinergialehetőségeket teremt a fiókhálózat, a támogató és back office terület vonatkozásában egyaránt. Az informatika területén is jelentős megtakarítások érhetők el. A bankok mérethatékonyságuk és jobb alkupozíciójuk révén olcsóbb forrásokhoz is juthatnak - tették hozzá.



Elemzések szerint a két bankcsoport részleges vagy teljes cégjogi egyesülése esetén a bevételi, költség- és beruházási szinergiák kiaknázásával, a párhuzamos működések, átfedések fokozatos észszerűsítésével középtávon jelentősen csökkenthetők a működési költségek, ami erősítheti a bankcsoport versenyképességét, növekedési kilátásait, profittermelő képességét és stabilitását, miközben tovább javítja az ügyfélkiszolgálás színvonalát - írták.



Az egyesülés a közlemény szerint a magyar gazdaság egésze számára is előnyökkel járhat, mert erősödhet a magyar tulajdon a bankrendszerben, az új bankcsoport stabilitást és kiszámítható likviditást biztosíthat a magyar gazdaság számára. A két bank együttműködése addicionális GDP-növekedést generálhat.



Vida József, a Magyar Bankholding Zrt. leendő vezérigazgatója a közlemény szerint kiemelte, hogy a piaci verseny koncentrált tőkét és szakértelmet kíván. "Meggyőződésünk, hogy a gazdasági helyzetből eredő kihívásokat, a kormány gazdaságpolitikai törekvéseit, a magyar családok és vállalkozások támogatását és az ügyféligények professzionális kiszolgálását a most létrejövő szövetség képes a lehető legjobban támogatni" - fogalmazott.



"Az MKB Pénzügyi Csoport elmúlt öt éve a hazai pénzügyi világ egyik sikertörténete" - hangsúlyozta a közlemény szerint Balog Ádám, aki szerint az ország érdekeit - és a bankrendszer további erősödését is - szolgálja, ha a bankrendszerben növekszik a magyar tulajdonhányad és csökken a bankok száma.