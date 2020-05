Koronavírus

A Lufthansa-csoporttal június végéig Európában 106 célállomás válik elérhetővé, és 20 interkontinentális járat is elindul, a csoport hetente 1800 járatot fog közlekedtetni. 2020.05.15 13:05 MTI

Több budapesti járatát is újraindítja a Lufthansa-csoport, a frankfurti, zürichi, stuttgarti és düsseldorfi járatok is elindulnak júniusban - közölte pénteken a cég magyarországi képviselete az MTI-vel.



A közlés szerint a Lufthansa június 1-jétől mindennap egyszer közlekedik majd Budapestre Frankfurtból, hétfőn, szerdán, pénteken és vasárnap reggel, kedden csütörtökön és szombaton pedig délután érkeznek meg a társaság Airbus A320neo gépei.



A Swiss június 5-étől hetente kétszer, hétfőn és pénteken repül a svájci és magyar főváros között Airbus A320-asokkal, míg a cégcsoport fapados vállalata, az Eurowings hetente háromszor (hétfőn, csütörtökön és szombaton) repül Düsseldorf és szintén hetente háromszor (hétfő, csütörtök, péntek) Stuttgart felé.



A Lufthansa-csoporttal június végéig Európában 106 célállomás válik elérhetővé, és 20 interkontinentális járat is elindul, a csoport hetente 1800 járatot fog közlekedtetni. Az áprilisban leállított Brussels Airlines a mostani tervek szerint június 15-ével szűkített kínálattal, de újraindul, az Austrian Airlinesnál még nem döntöttek arról, hogy júniusban újraindítják-e az üzemelést.