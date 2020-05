Koronavírus

A vírus elleni védekezés néhány 100 millió forintba került a Volánbusznak, a bevételkiesés viszont több milliárdos

Néhány 100 millió forintnyi többletköltséget okozott a koronavírus-elleni védekezés a Volánbusznak, de több milliárdot veszítettek az utasok számának csökkenése miatt - mondta a közlekedési társaság elnöke pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



Dávid Ilona elmondta, mintegy 170 ezernyi szájmaszkot, valamint 775 ezer kesztyűt osztottak ki kollégáik között, és több mint 80 ezer liternyi fertőtlenítőszert használtak fel. Ugyanakkor az utasok és a munkavállalók egészségét védő intézkedéseket fenn szeretnék tartani a jövőben is.



Hozzátette, amikor a kijárási korlátozást bevezették, akkor az utasaik több mint 80 százalékát elveszítették, így drasztikusan csökkent a jegybevétel is, viszont ezzel párhuzamosan - a tanszüneti menetrend miatt -, csak 10 százalékkal csökkent a kapacitásuk, vagyis minimális volt a költségcsökkenés.



Dávid Ilona elmondta azt is, arra számítanak, hogy idén már nem is normalizálódik a helyzet a 2019-es szinthez képest.



Kitért arra is, a határzár miatt külföldre nem szállítottak utasokat az elmúlt hónapban, de most Ausztriába újra elindulhatnak a járatok.