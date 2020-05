Koronavírus

ITM: a cégek saját hatáskörben dönthetnek a munkahelyi munkavégzés újbóli bevezetéséről

A koronavírus miatti veszélyhelyzet megnövelte a távmunka és a home office alkalmazását Magyarországon, amelyek lehetőségét a hazai szabályozás teljes körűen biztosítja - nyilatkozta Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Hozzátette, a cégek saját hatáskörben dönthetnek arról, hogy a védekezés második szakaszában, az élet fokozatos újraindítása mellett, mikor, milyen körben vezetik be ismét a munkahelyi munkavégzést.



Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy amíg a járvány jelen van Magyarországon, a fertőzés elleni óvintézkedések betartása fontos.



Az ITM pénteki közleménye szerint az államtitkár elmondta, hogy a munka világának szereplői a rugalmas foglalkoztatási lehetőségekkel sikeresen alkalmazkodhatnak a kihívásokhoz. A cégeknek akkor érdemes a tevékenységi köreiket, működési sajátosságaikat, a dolgozóik munkakörét figyelembe véve a távmunka mellett dönteniük, ha ez nem jelent gátat a munkavállalók feladatainak elvégzésében.



A fertőzési kockázatok mérséklésének fontos eszköze a személyes találkozások számának csökkentése, így amennyiben megoldható, a távmunka fenntartása javasolt az egészségügyi védekezés szempontjából is. Ha az elmúlt hónapok tapasztalatai kedvezőek, és a vállalkozások hosszú távú működőképességét és a munkavállalók feladatellátását a távmunka nem rontja, hasznos lehet továbbvinni ezt a bevált működési módot.



A kijárási korlátozással összefüggő rendelkezések ugyanakkor a kezdetektől az első helyen említik a lakhelyelhagyás alapos indokai között a munkavégzést. A vállalkozások tehát saját hatáskörben dönthetnek a munkahelyi munkavégzés újbóli bevezetéséről.



Az otthoni munkavégzésre a munka törvénykönyve nem tartalmaz konkrét szabályokat, így korlátozó rendelkezéseket sem rögzít. A munkáltatók körében egyre népszerűbb a home office intézménye is, amelynek során a munkavégzési hely meghatározásának jogkörét a munkáltató átadja a munkavállaló részére, így annak eldöntésére a dolgozó jogosult. A munkáltatók az otthoni munkavégzés részletszabályait a munkavállalóval kötött megállapodásban rögzíthetik, vagy belső szabályzatukban tehetik megismerhetővé.



Bodó Sándor hozzátette, hogy a munkahelyvédelmi bértámogatás igénybevételét ezek a foglalkoztatási formák nem befolyásolják, a munkahelyek megőrzését szolgáló segítség távmunka és otthoni munkavégzés után is kérelmezhető. A kormány elkötelezett a munkahelyek megvédése mellett, amelyet a gazdaságvédelmi akcióterv intézkedései és a rugalmas munkajogi szabályozás is támogatnak - hangsúlyozta az államtitkár a közlemény szerint.