Sok vendégre számítanak a pünkösdi hosszú hétvégén a falusi turizmusban

Sok vendégre számítanak pünkösdkor a falusi turizmusban, már most nagy az érdeklődés a május végi hosszú hétvége szálláslehetőségei iránt - közölte Frankó Pál, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének elnöke pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



A falusi turizmusra jellemző, hogy nincsenek nagy tömegek, a vendégek nem is mindig találkoznak egymással, ami most kifejezetten előny, hiszen alacsony a fertőzés kockázata ezeken a helyeken - jegyezte meg.



Ettől függetlenül mindent megtesznek, hogy elkerüljék a fertőzést: azt ajánlják például, hogy a szállásadók csökkentsék a fizikai kontaktusok számát, a vendégnek minél kevesebb dokumentumot kelljen kitöltenie, kerüljék a készpénzes fizetést, és legyen elegendő fertőtlenítőszer.



Frankó Pál elmondta azt is, hogy a falusi turizmus szálláshelyein ugyan jellemzően egy-egy hétvégét töltenek el a vendégek, de bíznak benne, hogy a külföldi utazások visszaszorulásával nőni fog a vendégéjszakák száma.