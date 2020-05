Koronavírus-járvány

Az idén visszaesés, jövőre lendületes kilábalás várható az európai feltörekvő gazdaságokban

Az új koronavírus okozta járvány negatív növekedési hatásait a feltörekvő európai gazdaságok sem tudják kivédeni, jövőre azonban a térségben már lendületes kilábalás várható az idei recesszióból - áll az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) szerdán Londonban ismertetett tavaszi regionális előrejelzésében.



A közép- és kelet-európai gazdaságok, valamint az egykori szovjet térség átalakulásának támogatására 1991-ben életre hívott londoni pénzintézet szerint a közép-európai EU-gazdaságok közül valószínűleg Lengyelországban és Magyarországon lesz a legkisebb mértékű a hazai össztermék (GDP) visszaesése 2020-ban.



Az EBRD közölte: működési területének egészében átlagosan 3,5 százalékos visszaeséssel számol az idén, 2021-ben azonban már 4,8 százalékos GDP-növekedést vár a térségben.



A bank hangsúlyozza: mostani előrejelzését példátlan bizonytalanságok terhelik, mivel ha a Covid-19-járvány megfékezése végett elrendelt korlátozó intézkedések a vártnál sokkal tovább tartanak, a térségi recesszió is számottevően mélyebb lehet, és ebben az esetben az egy főre jutó tavalyi kibocsátási értéket csak évek múlva érhetnék el ismét a régió gazdaságai.



A tanulmányban szereplő grafikus növekedési modell tartalmaz egy negatív forgatókönyvet is, amelynek számítási alapja az, hogy az EBRD-térségben a korlátozásokat a következő 18 hónapban időnként feloldják, majd újra bevezetik, és a diszkrecionális - vagyis a napi szükségleteken túli, tetszés szerinti célokra fordított - fogyasztási kiadások ezután is nyomott szinten maradnak.

A modell szerint ebben a környezetben a térségi gazdaságok a koronavírus-válság előtti kapacitásaik 85-90 százalékán működnek.



E forgatókönyv-változat alapján az EBRD-gazdaságok egy főre jutó hazai összterméke jövőre a 100-as referenciaszintnek vett 2010-es szint alá csökkenne, és még 2024-ben sem érné el az ehhez mért 120-as viszonyítási értéket.



A központi előrejelzési forgatókönyv alapján ugyanakkor a fejenkénti GDP-érték már jövőre a 120-as viszonyítási szint felett lenne.



E központi előrejelzésében az EBRD azt valószínűsíti, hogy Magyarországon az idén 3,5 százalékos visszaesés, jövőre 4 százalékos gazdasági növekedés lesz.



A bank a közép-európai és a balti térségen belül a magyar GDP-prognózist rontotta a legkisebb mértékben: novemberben kiadott előző előrejelzéséhez képest 6,6 százalékponttal csökkentette a magyar gazdaság idei egész éves teljesítményére szóló becslését.



Az EBRD Lengyelországban az idén ugyancsak 3,5 százalékos visszaesést, jövőre 4 százalékos növekedést vár, az idei lengyel prognózist ugyanakkor 7 százalékponttal rontotta.



A bank a többi közép- és kelet-európai EU-gazdaságban 5,5-7 százalék közötti GDP-visszaesést jósol 2020-ra, 6,6-9,5 százalékpont közötti mértékben rontva ezeket a prognózisokat.

Az előrejelzés Magyarországgal foglalkozó fejezete kiemeli, hogy tavaly a magyar gazdaság 4,9 százalékos növekedése volt a leggyorsabb a közép-európai és a balti EU-térségen belül, és folytatódott a beruházások értékének kétszámjegyű növekedése, amely 2019-ben 15,3 százalék volt.



Az EBRD hangsúlyozza ugyanakkor, hogy jóllehet a hazai fogyasztás fontossága az utóbbi időben növekedett, a masszív világkereskedelmi kitettség sebezhetőbbé teszi a magyar gazdaságot a koronavírus által a globális beszállítói hálózatokban okozott felfordulásoktól.



A bank kiemeli, hogy az export és az import értéke együtt a magyar hazai össztermék több mint 190 százalékának felel meg.



Az EBRD hangsúlyozza azt is, hogy az autóipar a teljes magyar feldolgozóipari termelés 28 százalékát adja, és a négy autógyár átmeneti leállása jelentősen megterheli rövid távon a GDP-növekedést és a foglalkoztatást is.



Az EBRD közölte: becslései szerint az autógyárak egyhavi lezárása az éves magyar GDP-érték 0,4 százalékának megfelelő kiesést okozna, bár egyes autóipari üzemek április végén már újraindították a termelést.



Az EBRD a következő két évre 21 milliárd euró pótlólagos támogatási csomagot állított össze a működési területéhez tartozó gazdaságoknak a Covid-19 járvány okozta gazdasági veszteségek enyhítésére.



E támogatási csomag méretét mutatja, hogy az EBRD tavaly 10,1 milliárd eurót juttatott hitelek és befektetések formájában tevékenységi térségének, és ez éves rekord volt a bank csaknem 30 éves történetében.