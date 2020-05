Koronavírus-járvány

Varga Mihály: több mint 300 milliárd forintnyi beruházást terveznek a magyar vállalatok

A következő három évben 315 milliárd forint értékű beruházás valósulhat meg Magyarországon a nagyvállalati beruházási támogatás keretében - jelentette ki Varga Mihály hivatalos Facebook-oldalán szerda reggel közzétett videonyilatkozatában.



A pénzügyminiszter hangsúlyozta: számos magyar vállalat a járvány idején is fejlesztéseket tervez, ezt a kormány is támogatni kívánja, ezért a program idei keretét 25 milliárd forinttal 40 milliárd forintra emelik.



A koronavírus-járvány által okozott gazdasági károk enyhítésében és a gazdaság újraindításában kulcsszerepe van a beruházások ösztönzésének - jelentette ki Varga Mihály.



Mint mondta: a 2015-ben indított nagyvállalati beruházási támogatás a kormány egyik legeredményesebb befektetés-ösztönzési programja, amellyel eddig 264 milliárd forint értékű beruházás és 2600 új munkahely jött létre.



A Pénzügyminisztérium által készített felmérés szerint mintegy hatvan magyar vállalatnak van már elindított vagy tervezett beruházása, ezek összesített értéke 315 milliárd forint.



E fejlesztések nemcsak új munkahelyeket teremtenek majd, hanem javítják a termelékenységet, az alkalmazott technológiát, valamint hozzájárulnak a piac bővüléséhez is - részletezte Varga Mihály kiemelve, hogy a beruházási igény több ágazatban, így az élelmiszeriparban, az építőiparban és a járműiparban is tapasztalható, ezeket a kormány a programon keresztül kívánja támogatni.