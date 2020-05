Koronavírus

Energiahivatal: a biztonságos ivóvízellátás járvány idején is elsődleges szempont

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) kezdeményezésére az európai szabályozó szervek hálózata felmérte tizenhárom ország szabályozói gyakorlatát, hogy a koronavírus-járvány idején a hatóságok milyen lépéseket tettek a víziközmű-szolgáltatás és a fogyasztók biztonsága érdekében. 2020.05.13 01:30 MTI

A hivatal keddi közleménye szerint az Európai Víziközmű-szolgáltatásért Felelős Szabályozó Szervek Hálózata (WAREG) által végzett adatgyűjtés célja az volt, hogy összegezze azokat a jó gyakorlatokat és intézkedéseket, amelyeket az európai szabályozó szervek vezettek be annak érdekében, hogy a fogyasztók folyamatos és biztonságos ivóvízellátásában ne legyenek fennakadások.



A WAREG felmérése szerint több országban a szolgáltatók a létfontosságú tevékenységükön kívül nem végezhetnek más tevékenységet, csak a víziközmű-szolgáltatás biztosítása érdekében elengedhetetlen feladatokat láthatják el a cégek.



Szintén több országban teljesen felfüggesztették a különböző ellenőrzési eljárásokat, engedélyek kiadását és más hatósági eljárásokat, erre Litvániát említették példaként. A MEKH a felügyeleti hatáskörének gyakorlása során jelenleg eltekint a helyszíni ellenőrzésektől - jelezte a hivatal.



Több tagállamban engedélyezték a pénzügyi és gazdasági adatok benyújtásának elhalasztását vagy meghosszabbították a teljesítési határidőket, például Olaszországban, Észak-Macedóniában és Spanyolországban. Miután a legtöbb szabályozó szerv általában az év első felében kéri be a szolgáltatóktól az előző évi gazdasági adatokat elemzésekhez, illetve az árhatósági jogkör gyakorlásához, a koronavírus-járvány ezeket a feladatokat is jelentősen érintette. A szabályozók minden esetben törekszenek méltányosan eljárni mulasztás esetében, több országban pedig úgy döntöttek, hogy az adatokat csak az év második felében fogják bekérni.



Ahol nem lehetséges a határidő-halasztás, például törvényben rögzített határidőknél, mint Magyarországon, úgy mulasztás esetén a szabályozó szerv eltekint a bírság kiszabásától. A MEKH az adatbekéréseknél méltányosan jár el azokkal a szolgáltatókkal szemben, amelyek a koronavírus-helyzet miatt nem tartják be az eljárási vagy törvényi határidőket - hangsúlyozta a hatóság.



Több szabályozó hatóság is engedélyezte az üzleti és beruházási tervek módosítását a járvány miatt, például Írországban és Észak-Macedóniában.



Arra is van példa, hogy pénzügyi alapot hoznak létre a szolgáltatók támogatására a díjbevételek bizonyos százalékának átcsatornázásával, amelyet kötelezően a pénzügyi hitelek törlesztésére fordítanak, így jártak el Olaszországban.



Több szabályozó szerv élt azzal a lehetőséggel, hogy a járvány miatt elhalasztotta az újonnan bevezetni kívánt szolgáltatási díjak alkalmazását, például Írországban, Olaszországban és Észak-Macedóniában.



Az energiahivatal a fogyasztóvédelmi intézkedések között említette, hogy több országban számlafizetési kedvezményeket biztosítottak fizetési halasztás vagy részletfizetés formájában a lakossági és nem lakossági fogyasztóknak, például Albániában, Olaszországban, Litvániában, Írországban.

A felmérés szerint a vizsgált országok teljesen felfüggesztették a szolgáltatás korlátozására vagy szüneteltetésére tett intézkedéseket, hogy a fogyasztók kivétel nélkül egyenlően férhessenek hozzá az alapvető szolgáltatásokhoz.



Az ügyfélszolgálati irodák rendelkezésre állnak, de rövidített nyitvatartási idővel vagy online elérhetőséggel.