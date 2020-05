Koronavírus

Ismert hazai DJ és balettáncos is van a Tesco új dolgozói között

2020.05.11

A hiper- és szupermarketláncoknál a járvány miatt nagyon megnőtt a házhozszállítás iránti igény, ezért a boltoknál dolgozó munkaerő jókora része átállt a kiszállítás megszervezésére – írja a Növekedés.hu.



A Spar azt mondta a portálnak, hogy ezen a téren kétszámjegyű növekedést tapasztaltak az előző normál időszakhoz képest, és a netes rendeléseknek a 80 százaléka házhozszállítás, a 20 százaléka pedig bolti átvétel.



A Tesco a meglévő munkaerővel nem is bírta a tempót, a cég a valaha volt leggyorsabb toborzási kampányát indította el a járvány hazai megérkezése után. A lap kérdésére arról számoltak be, jelenleg 240 új munkatárs segíti a Tesco Online Bevásárlás szolgáltatását igénybe vevő vásárlók zökkenőmentes kiszolgálását.



"Köztük van egyébként az első női kiszállítási asszisztens kollégánk, aki korábban kozmetikus és sminktetováló volt. De ismert hazai DJ, balett táncos és operaénekes is csatlakozott most a csapatunkhoz."



A kapacitásukbővítés érdekében a Tesco együttműködést kötött az Ice Cube jégszállítóval, akik 26 autóval és 28 sofőrrel segítik a házhozszállítást. Így összesen naponta 460 új háztartásba tudják eljuttatni a rendeléseket, a szállítási kapacitásuk pedig körülbelül 40 százalékkal bővült.



Az Auchan-nál a rendelés felfutását többek közt azzal kezelik, hogy a legkeresettebb árucikkekből náluk három, előre összekészített csomagot is lehet rendelni. Így az ország egész területén mindössze két munkanapra le tudják rövidíteni a kiszállítási időt. A cég azt is elmondta, az átlag online kosárméret kb. két és félszerese az offline kosaraknak.