Gazdaság

Csaknem félmilliárd forintból modernizálta két üzletét a Spar

A Spar Magyarország 486 millió forintot fordított két vidéki szupermarketjének korszerűsítésére, az üzleteket csütörtökön nyitották meg újra - közölte a vállalat csütörtökön az MTI-vel.



A nagyatádi és a dunaföldvári szupermarket felújítására is 243 millió forintot költöttek. Mindkét üzletben az átalakított külső és belső terek, az új bútorzat és az önkiszolgáló pénztárak mellett a környezeti fenntarthatósági szempontok is érvényesültek, a világítást energiatakarékos LED-technológiával oldották meg, és az új hűtőberendezések is kisebb fogyasztásúak.



A közlemény szerint a Spar kommunikációs vezetője, Maczelka Márk kiemelte, hogy a beruházásoknak köszönhetően 36 dolgozónak biztos megélhetést tudnak nyújtani.



A vállalat április elején tájékoztatott arról, hogy modernizált egy hipermarketet és három szupermarketet csaknem 3,3 milliárd forintból, a dunaújvárosi Interspar áruház felújítására csaknem 1,8 milliárd forintot fordítottak, a nyírbátori szupermarket 563 millió forintból, a szentendrei 601 millió forintból, a tamási pedig 243 millió forintból újult meg.