Koronavírus

Üzleti felmérés: a brit vállalatok fele fizetésképtelenségtől tart

A legfrissebb üzleti felmérés szerint a brit vállalatoknak több mint a fele - csaknem 3 millió cég - tart valamilyen mértékben attól, hogy az új koronavírus okozta járvány gazdasági hatásai miatt fizetésképtelenné válik.



Az egyik tekintélyes londoni makrogazdasági elemzőház, a Centre for Economics and Business Research (CEBR) és az Opinium piackutató és vállalati tanácsadó csoport szerdán Londonban ismertetett közös tanulmánya szerint a reprezentatív felmérésbe bevont vállalatok 51 százaléka válaszolta azt, hogy lát magas, mérsékelt vagy kisebb esélyt arra, hogy fizetésképtelenné válik a Covid-19 járvány okozta gazdasági válság miatt.



Ez a brit vállalati szektor egészére kiterjesztve azt jelenti, hogy 2,9 millió üzleti vállalakozás tart valamilyen eséllyel fizetési csődtől.



A felmérést végző két cég közös üzleti vészhelyzeti figyelője - Opinium-Cebr Business Distress Tracker - szerint az e körbe tartozó brit vállalatok tíz százaléka magasnak tartja a fizetésképtelenné válás kockázatát. Ez azt jelenti, hogy 591 ezer brit vállalkozás saját megítélése szerint a csőd szélére került.



A CEBR és az Opinium közölte: a közös felmérés eredményeiből következtethetően 257 ezerre tehető azoknak a brit üzleti vállalkozásoknak a száma, amelyek nem élnék túl, ha a járvány megfékezése végett március 23-án bevezetett korlátozó intézkedések még egy hónapig érvényben maradnának, és további 1,1 millió vállalat menne tönkre, ha e korlátozásokat a brit kormány három hónap múlva sem oldaná fel.



A Distress Tracker-kutatás eredménye szerint a vállalatok jelentős része a korlátozások feloldása után sem tudna gyors ütemben visszatérni korábbi üzleti aktivitási szintjére.



A Cebr és az Opinium felmérése alapján a brit vállalatoknak átlagosan hat hónapra lesz szükségük ahhoz, hogy újból elérjék a koronavírus-járvány előtti termelési értéküket.



Az átlagon belül az üzleti vállalkozások 16 százaléka azzal számol, hogy egy évnél hosszabb ideig is eltart, mire vissza tud térni korábbi aktivitási szintjére.



Általában a nagyobb vállalatok tartják úgy, hogy ehhez hosszú időre lesz szükségük: a felmérés szerint az 5 millió font (kétmilliárd forint) vagy ennél nagyobb éves forgalmú cégek arra számítanak, hogy a korlátozások feloldása után csaknem nyolc hónapba telik majd a válság előtti termelési szintjük újbóli elérése.



A Cebr londoni elemzői közölték: mindezek alapján úgy számolnak, hogy a brit hazai össztermék (GDP) értéke 2022 előtt nem éri el ismét a tavaly megtermelt szintet.



Ugyanezt más nagy londoni házak is valószínűsítik.



A Capital Economics elemzőműhely közgazdászainak előrejelzése szerint a halmozott GDP-értékveszteség 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben - e három naptári évet együtt számolva - eléri a tavaly megtermelt hazai össztermék 23,8 százalékát, és ez a három év egészét tekintve 500 milliárd font (több mint 200 ezer milliárd forint) kumulatív meg nem termelt GDP-értéket jelent.

A cég szerint jóllehet az időszak végére már ismét jelentős élénkülés várható a brit gazdaságban, a brit hazai össztermék azonban 2022 végén így is 5 százalékkal - 100 milliárd fonttal - kevesebb lesz annál, mint amennyit a koronavírus okozta gazdasági sokk nélkül addigra el lehetett volna érni.