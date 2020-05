Gazdaság

Szijjártó: a BMW vezetői elkötelezettek a debreceni gyárépítés mellett

A BMW vezetői elkötelezettek a debreceni gyárépítés mellett, erről biztosították a vállalat vezetői Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert a szerdai egyeztetésükön. Ezt a miniszter közölte Facebook-oldalán szerdán.



Szijjártó Péter azt is megemlítette, hogy jövő pénteken Debrecenbe érkeznek a gyár leendő vezetői és a beruházás irányítói, akikkel személyesen fognak megbeszélést folytatni.



Kiemelte, a BMW Debrecen iránti elkötelezettségét mutatja, hogy a gyár építési munkálatai már most is zajlanak.



A BMW AG szerdán publikált negyedéves beszámolója alkalmából tartott tájékoztatón hírügynökségi beszámolók szerint Nicolas Peter pénzügyi igazgató közölte, hogy tekintettel a járványügyi korlátozások miatt romló értékesítési kilátásokra, a konszern felülvizsgálja idei beruházási terveit. A beruházásokra elkülönített keretösszeget 5,7 milliárd euróról kevesebb mint 4 milliárd euróra kurtítják.



Hozzátette: a jelenlegi helyzet tükrében minden folyamatban lévő projektet újraértékel a konszern, az üzemépítéseket és a modellfejlesztéseket is beleértve. Az adott helyzettől függően egyes projekteket elhalasztanak, másokat pedig tüzetesebb vizsgálat alá vesznek.



"A magyarországi üzem üzembe helyezését például egy évvel elhalasztjuk" - jelentette be. Megjegyezte, hogy a magyarországi üzem kivitelezése mellett más projektek is halasztásra kerülnek.



A debreceni önkormányzat minden általa vállalt feltételt teljesített ahhoz, hogy a BMW megkezdje a további fejlesztéseket - reagált az autógyár bejelentésére a városháza sajtószolgálata.



Közleményük szerint az információk "a debreceni önkormányzat és a BMW Manufactoring Hungary Kft. között létrejött szerződés végrehajtását és lezárását nem érintik".



A szerződésben rögzítetteknek megfelelően és ütemben az önkormányzati beruházás lezárul. Napokon belül átadásra kerül a teljes terület az egyeztetett műszaki tartalomnak megfelelően a BMW magyarországi cége részére - írták.



"Az átadással az önkormányzat által vállalt minden feltétel teljesítése biztosítja, hogy a BMW megkezdje a további fejlesztéseket" - közölte a városháza.

