PM: a pénzügyi tudatosságra nevelésben is segít az Okosan a pénzzel! honlap

Egy-kétperces közérthető videókkal, tankönyvekkel, feladatsorokkal élményszerűen mutatja be az iskolásoknak a pénzügyi tudatossággal kapcsolatos ismereteket az Okosan a pénzzel! honlap - közölte Balogh László, a Pénzügyminisztérium (PM) pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkára kedden az M1 aktuális csatornán.



Az államtitkár kiemelte, hogy a www.okosanapenzzel.hu oldalon található oktatóanyagok kipróbált módszertan alapján készültek.



Azt mondta: a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben is nagy segítséget jelenthet a honlap, ott ugyanis minden információ megtalálható azokról az intézkedésekről, amelyekkel a kormány a vállalkozásoknak és a háztartásoknak kíván segítséget nyújtani. Emellett gyakorlati tanácsokkal szolgál minden élethelyzetre, és segítséget nyújt a családi költségvetés készítésében is - tette hozzá.



Kitért arra is: a lakosság 40 százaléka nem élt a hiteltörlesztési moratóriummal. Ez szerinte tudatos pénzügyi döntés, mert segítséget akkor érdemes igénybe venni, ha igazán szükség van rá. Ha valaki a veszélyhelyzet ideje alatt később mégis nehéz helyzetbe kerül, bármikor élhet a lehetőséggel - mondta.



Balogh László beszélt arról is, hogy az egy éve működő honlapra nemcsak Magyarországról, hanem a világ más tájairól - például Ausztráliából, Dél-Afrikából és az Egyesült Államokból - is nagy az érdeklődés. Ennek elsődleges oka véleménye szerint, hogy pénzügyi ismeretekről ilyen széles körű, napra kész információkkal rendelkező kormányzati honlap alig van a világon.