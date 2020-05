Koronavírus-járvány

Balatontourist: május 15-én nyitnának a balatoni kempingek

A klasszikus sátor- és lakókocsis helyek mellett nő az igény olyan szálláshelyek iránt, amelyek lehetővé teszik a kempingezés életérzését saját eszközök vásárlása nélkül is. 2020.05.03 21:30 MTI

A Balatontourist 10 tagból álló balatoni kempinglánca felkészült a vendégek fogadására, a kijárási korlátozások feloldása esetén a cég által üzemeltetett egységek tervezett nyitási időpontja május 15. - tájékoztatott az MTI megkeresésére Székely Ferenc, a társaság általános igazgatóhelyettese csütörtökön.



Elmondta, hogy a Balatontourist csoport a tavalyi évet változatlan vendégforgalom mellett 10 százalékot meghaladó szállásdíj bevételtöbblettel zárta az előző évhez viszonyítva. Az idén kimagaslóan jó szezonra számított a cég, a foglalások száma márciusig magasabb volt a tavalyinál, de a járvány közbeszólt. A leginkább veszélyeztetett senior vendégkör, és a jövedelemkiesést elszenvedő bel- és külföldi vendégek egy része lemondott terveiről, a foglalási előlegek így is elérik a tavalyi április végi érték 85 százalékát. A járvány miatt a tavalyinál jóval gyengébb, de még elfogadható vendégforgalomra számítanak - tette hozzá.



A cég kempinglánca továbbra is 10 tagból áll. A badacsonyörsi Balaton vendégház az idén már nem része hálózatnak, viszont csatlakozott a lánchoz a balatonberényi Balatontourist Kócsag Kemping. A kempinglánc felét a társaság maga üzemelteti, amely egységekben tavaly összesen 405 ezer vendégéjszakát regisztráltak, a másik felét pedig partnervállalkozások működtetik. A tulajdonos továbbra is az OPUS Global Nyrt., azonban a cégcsoport belső struktúrája változott, január 1-jétől a Balatontourist csoport tagjai közvetlenül a Hunguest Hotels Zrt. leányvállalatai lettek.



A társaság tapasztalatai szerint a klasszikus sátor- és lakókocsis helyek mellett nő az igény olyan szálláshelyek iránt, amelyek lehetővé teszik a kempingezés életérzését saját eszközök vásárlása nélkül is. Emiatt nő a kereslet a kempingen belüli üdülőházak, mobilházak, bérelhető lakókocsik és berendezett bérsátrak iránt - ismertette az igazgatóhelyettes.