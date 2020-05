Koronavírus-járvány

Már több mint 500 cég kérvényezte a munkahelyvédelmi bértámogatást

Mostanáig több mint félezer vállalkozás és mintegy ötezer munkavállaló kérvényezte közösen a Gazdaságvédelmi akciótervben elindított általános bértámogatást - nyilatkozta Bodó Sándor az MTI-nek.



Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára elmondta, a program könnyítéseivel még szélesebb kör számára vált elérhetővé a támogatás, ennek nyomán az elmúlt napokban megugrott az érdeklődők száma.



A csökkentett munkaidejű foglalkoztatást így egyre többen veszik igénybe a munkahelyek megőrzése érdekében. A kutatás-fejlesztési és innovációs szakemberek megtartását szolgáló célzott programmal együtt eddig 800 vállalkozás 8000 munkavállalója számára biztosíthatnak védelmet a bértámogatások - tette hozzá.



A munkahelyvédelmi bértámogatási program esetén egyelőre a kis- és középvállalkozások a legaktívabbak, de már nagyvállalatok is jelezték érdeklődésüket a támogatás iránt. Az igénylések elbírálását a kormányhivatalok a lehető leggyorsabban elvégzik, így akik áprilisban benyújtották kérelmüket, akár már májusban kaphatnak támogatást - hangsúlyozta Bodó Sándor.



A programra április 29-től új, egyszerűen kitölthető formanyomtatványokkal lehet jelentkezni, a dokumentáció a munka.hu oldalon található meg, a kérvényeket a veszélyhelyzet lejártát követő egy hónapon belül lehet benyújtani - mondta.



"A munkahelyvédelmi bértámogatást a szakmai szervezetek, kamarák kérésének megfelelően még szélesebb kör számára megnyitottuk, a feltételeken érdemben könnyítettünk, hogy minél többen élhessenek vele. A módosítás értelmében azok a munkavállalók, akiknek a részmunkaideje 50 százalék alá csökken, havonta és egyénenként akár 100 ezer forintot meghaladó támogatásban is részesülhetnek" - tette hozzá Bodó Sándor.



Szólt még arról, hogy a kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) területen dolgozók támogatása is népszerű a cégek körében, eddig közel 300 vállalkozás nyújtott be igényt mintegy 3 ezer munkavállalója után.

A program célja, hogy a KFI munkahelyeken dolgozók munkahelye biztosított legyen, hiszen a kutatók, fejlesztők munkája elengedhetetlen a magyar gazdaság újraindításához - hangsúlyozta az államtitkár.



A támogatásra a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő egy hónapon belül lehet jelentkezni a Cégkapun keresztül. A támogatás összege egyénenként és havonta nem lehet magasabb 318 ezer forintnál - ismertette.



Bodó Sándor május elseje alkalmából hozzátette, a kormány célja, hogy a lehető legtöbb munkahelyet megvédje, a megszűnők helyébe pedig újakat hozzon létre. "Aki mégis elvesztette a munkáját, annak a három hónapos álláskeresési támogatás lejártát követően a versenypiacról, amennyiben ez nem lehetséges, állami foglalkoztatással biztosítunk munkát" - hangsúlyozta az államtitkár.