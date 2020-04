Koronavírus

Balatoni vendéglátósok: pozitív várakozás van, konkrét dátum nincs a szezon elindulására

Pozitív várakozással tekintenek a kijárási korlátozások bejelentett vidéki enyhítésére a balatoni vendéglátósok, már megkezdték a teraszok előkészítését, várják a részletszabályokat. 2020.04.30 11:03 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Laposa Bence, a Balatoni Kör elnöke az MTI-nek elmondta: mindenki azon dolgozik, hogy megpróbáljon a törvények adta lehetőségeknek megfelelően megnyitni, most háttérmunkákat végeznek. "Hosszú az út addig, hogy visszatérhessen minden a normális kerékvágásba, most minden apró lépés számít" - tette hozzá. Várják a részletszabályokat, amelyek alapján pontosan tervezhetnek. Arra készülnek, hogy csökkentett kapacitással indíthatják el a szezont, de erre konkrét dátum nincs.



A legtöbb vendéglátóegységnél az alapcsapattal próbálnak elindulni, a kapacitásbővítés hosszadalmasabb "nem mai" kérdés - mondta.



Kitért arra, hogy sok részlet még kérdéses, ilyen a korlátozó intézkedések feloldásának dátuma, vagy a speciális szabályok előírása is. Készítik a teraszokat a vendégfogadásra a távolságtartási szabályok betartásával - jelezte.



Gál Pál Zoltán, a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ) elnöke azt mondta az MTI-nek: előremutatónak és nagyon fontosnak tartják, hogy a kormány nem késlekedik a gazdaság újraindításával, és él a lehetőségekkel. Bővebbet a részletszabályok ismeretében lehet majd mondani - tette hozzá.



Hoffmann Henrik, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint minden, ami abba az irányba mutat, hogy lassan visszatérhet az élet a normál kerékvágásba, örvendetes hír. A szolgáltatóknak most kell felelősen viselkedniük, hogy május 3-tól a vidéki vendéglátóhelyek teraszai újranyithatnak - mondta. A fogyasztói bizalom vírushelyzet előtti visszatéréséhez idő kell, a virológiai szakemberek véleményének betartásával megmenthető lesz a szezon, nem fog gyorsulni a vírus terjedése. Kiemelte: az éves forgalom legalább 50 százaléka nyáron keletkezik a Balatonnál. Ha a nyár menthető lenne, akkor a balatoni vendéglátósok átvészelhetik a példa nélküli helyzetet, és nem lesz olyan vállalkozás, ami ne nyithatna ki. A balatoni régió gyógyfürdőiben a látogatók nagy része 65 feletti, az ő mozgásuk változatlanul korlátozva lesz, emiatt például a hévízi és zalakarosi fürdők, szolgáltatók forgalma el fog maradni a korábbiaktól.



Idén óvatosabban utaznak a magyarok, sokkal inkább belföldre - jegyezte meg.