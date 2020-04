Koronavírus

Új egészségügyi szabályokat léptetett életbe a Wizz Air

Új egészségügyi szabályokat léptetett életbe a Wizz Air, amely május elejétől több budapesti járatát is meg szeretné nyitni - közölte a légitársaság szerdán az MTI-vel.



A magyar kötődésű diszkont légicég az utasok és a személyzet védelme érdekében azt kérte, hogy mindenki online végezze el az utasfelvételt, és a kiegészítő szolgáltatásokat is az interneten vásárolják meg. Ajánlják az önkiszolgáló poggyászfeladást és a gyorsított biztonsági ellenőrzés igénybevételét ott, ahol erre van lehetőség.



Kitértek arra is, hogy bár a társaság Airbus A320-as családba tartozó gépein olyan HEPA-szűrő van, amely a vírusok és baktériumok 99 százalékát kiszűri, az utasoknak és a személyzetnek is kötelező lesz a maszk viselése a repülés teljes ideje alatt. A légiutas-kísérők emellett minden utasnak kézfertőtlenítő kendőt adnak, a fedélzeti vásárlás során a bankkártyás fizetés preferált.



A Wizz Air a tervek szerint május elejétől több bécsi, londoni és budapesti járatát is újranyitja. Arról azonban az utasoknak kell meggyőződnie, hogy a fogadó országba beléphet-e, és ott karanténba kell-e vonulnia.



A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) április eleji videokonferenciáján Alexandre de Juniac elnök-vezérigazgató vetette fel, hogy a táraságoknak blokkolnia kellene a középső ülést a megfelelő távolság megtartása érdekében, de erre vonatkozó szabályt a Wizz Air egyelőre nem hozott meg.