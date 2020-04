Koronavírus

Első körben a kisebb boltok, május közepére a vendéglátóhelyek is újranyithatnak

A Magyar Nemzet úgy értesült, hogy pünkösd után a szálláshelyek is fogadhatnának már vendégeket. 2020.04.29 08:20 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Várhatóan a négyszáz négyzetméternél kisebb alapterületű, jelenleg zárva tartó boltok újranyithatnak a májustól esedékes enyhítés után, míg a fokozatosság elve szerint a hónap közepéig a vendéglátóhelyek, nyitott teraszok következhetnek, pünkösdig pedig a szálláshelyeknek is lehet esélyük az újranyitásra az országban - tudta meg a Magyar Nemzet.



A nagyobb méretű iparcikküzletek, a jelentősebb bútor- és sportszeráruházak is a hónap második felére vagy végére üzemelhetnek teljesen, attól függően, miként alakul a járvány tetőzése utáni egészségügyi helyzet, írja a lap.



A vendéglátóhelyek számára is körvonalazódik a folytatás. A Magyar Nemzet szerint várhatóan az étkezőhelyeken szabályozzák a helyben fogyasztás körülményeit a vendégtérben elhelyezhető létszám vagy a fogadható társaság mérete alapján az asztalok között optimális, 1-1,5 méteres távolság feltételével.



A lap úgy tudja továbbá, hogy a nagyobb rendezvények, vásárok, fesztiválok megtartásáról a nyári hónapok előtt még biztosan nem lesz szó.



A lap információi szerint változik a hagyományos boltok nyitvatartási ideje is, ugyanakkor az egységes szabályt az önkormányzatok a helyi viszonyokhoz igazíthatják. Emellett két óránál várhatóan nem lesz hosszabb és korábbi időpontban végződhet majd a 65 év felettieknek megállapított, 9–12 óráig tartó beszerzési idősáv hétköznaponként.