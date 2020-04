Koronavírus-járvány

Nem fogadhatnak vendéget, de nyitva lehetnek a kozmetikák

Sokakban merül fel a kérdés, hogy a kijárási korlátozás alatt felkereshetik-e kozmetikusukat. A hatályos kormányrendeletek lehetővé teszik, hogy fodrászhoz vagy műkörmöshöz menjünk, de a kozmetikusok jelenleg nem fogadhatnak vendéget. 2020.04.28 12:53 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A koronavírus-járvány miatt – az első hírek után – sok szolgáltató döntött úgy, hogy nem fogad vendégeket. A kozmetikusok nagy része is így tett, mivel nem tudják tartani vendégeiktől a biztonságos távolságot.



A veszélyhelyzet kapcsán számos kormányrendelet született, amelyek értelmezésében a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara segíti a vállalkozókat. A jelenleg hatályos szabályozás szerint a kozmetikák bár nyitva lehetnek, de nem fogadhatnak vendégeket – erről a megyei iparkamara titkára beszélt. Mint mondta, a szolgáltatók – így a kozmetikai szalonok is – a jelenlegi jogszabályok szerint akár 15 óra után is nyitva lehetnek, ugyanakkor a kijárási korlátozásról szóló kormányrendeletben nem szerepel a lakhely elhagyás alapos indokai között a kozmetikus felkeresése.



"Ebből levezetve egyértelmű, hogy a kozmetikusok nyitva lehetnek, de vendéget nem fogadhatnak. Ebben az álláspontban a kamarák is bizonytalanok voltak, ezért megkérték az Innovációs és Technológiai Minisztérium állásfoglalását, ahonnan ugyanezt a választ kaptuk. Tehát még egyszer megerősíteném: a kozmetikusok nyitva lehetnek, az alkalmazottak bent lehetnek 15 óra után is a szalonban, de nem fogadhatnak vendéget" – hangsúlyozta Tóth Zsolt, a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara titkára.



A megyei kamarák folyamatosan gyűjtik az észrevételeket, problémákat és javaslatokat a vállalkozóktól, amelyeket az országos kamara továbbít az illetékes minisztériumokhoz – tette hozzá Tóth Zsolt. A titkár szerint a jelenlegi helyzetben a minisztériumok nyitottak a vállalkozói javaslatokra, így bíznak abban, hogy a helyzet mihamarabb megoldódik - derült ki a Békés megyei Híradó műsorából.