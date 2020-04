Mezőgazdaság

NAK: a hétvégétől mindenhol kapható a magyar szamóca

A hétvégétől mindenhol kapható a magyar szamóca - mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) kertészeti és beszállítói osztályának elnöke szombat reggel az M1 aktuális csatornán.



Mártonffy Béla elmondta, a szabadföldi szamócát ugyan egy kicsit megcsípte a fagy, de a fóliasátorban vagy üvegházban termesztett gyümölcs kiváló minőségű és az elmúlt két év legjobb termése lehet; nagyon jó szezonra számítanak.



Kifejtette, Magyarországon három fázisban termesztik a szamócát: kisebb mennyiségben fűtött fóliában, ez már áprilisban a boltokba kerül, a következő a nem fűtött fóliás gyümölcs, és májustól a szabadföldi is kapható lesz.



A legnagyobb termesztővidékek közé tartozik Pest és Bács-Kiskun megye, valamint Győr-Moson-Sopron, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Somogy megyében is foglalkoznak szamócával. Magyarországon körülbelül 650-700 hektáron termesztik a gyümölcsöt, és 8-10 ezer tonnát fogyasztanak belőle az emberek.



Kitért arra is, hogy Magyarországra általában Spanyolországból és Görögországból hoznak szamócát. Ezek keményebbek, s nem annyira érettek, mint a magyar gyümölcs - mondta Mártonffy Béla.