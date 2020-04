Koronavírus

Megújult a www.munka.hu portál

Megújult a www.munka.hu portál, a változások lehetővé teszik, hogy a munkaerő közvetítése hatékonyabbá váljon, az álláskeresők mielőbb munkába álljanak Magyarországon - nyilatkozta Bodó Sándor az MTI-nek.



Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára hangsúlyozta, a koronavírus okozta gazdasági helyzetben még aktívabb segítségnyújtásra számíthatnak az álláskeresők és a munkáltatók is a megfelelő munkahely és a legalkalmasabb munkaerő minél gyorsabb megtalálásában.



Az államtitkár emlékeztetett, hogy az ITM felügyelete alatt működő Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Magyarország legnagyobb hálózattal rendelkező állásközvetítő szervezete. Ingyenes szolgáltatásokkal, támogatásokkal, foglalkoztatási programok működtetésével segíti az álláskeresőket, a munkavállalókat és a munkaadókat.



A portál segítségével a munkaadók válogatni tudnak a munkát keresők által feltöltött önéletrajzok között, így olyan munkaerőt találhatnak, akivel a lehető leghamarabb betölthetik a szabad pozícióikat. Az álláskeresők vagy éppen munkahelyet váltók pedig naprakészen értesülhetnek a legújabb álláspályázatokról - mondta Bodó Sándor.



Az oldalon jelenleg mintegy hatezer állásajánlat található. A munkáltatók és a munkát keresők egyszerű, gyors regisztráció után tudják használni a közvetítési felületet, ami garanciát jelent az adataik védelmére is - tette hozzá.



Bodó Sándor elmondta, az új weboldal küldetése a foglalkoztatás elősegítése, bővítése hiteles információkat megosztó, korszerű eszközzel. A kormány foglalkoztatáspolitikájához igazodva a portál tovább segíti a munkaerőpiac hatékony működését, aktivizálja a szereplőket, elősegíti a társadalmi integrációt, az esélyegyenlőséget, egyenlő hozzáférést biztosít mindenki számára.



Az oldalon többek között megtalálhatók a jelenleg elérhető támogatási formák, köztük a Munkahelyvédelmi bértámogatás is - emelte ki az államtitkár.