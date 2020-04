Koronavírus

Ismét 1 millió fölé emelkedett Romániában a felfüggesztett munkaszerződések száma

Ismét 1 millió fölé emelkedett kedden Romániában a felfüggesztett munkaszerződések száma, miután a múlt héten mintegy 130 ezres csökkenést jegyeztek.



A román munkaügyi minisztérium kedden frissített adatai szerint 1 millió 5508 felfüggesztett munkaszerződést tartottak nyilván, ami azt jelenti, hogy ennyi munkavállalót küldtek kényszerszabadságra a koronavírus-járvány következtében elrendelt kijárási tilalom és korlátozások miatt. A felfüggesztett munkaszerződések száma csütörtökön még 902 ezerre csökkent az április 9-i csúcsnak számító 1 millió 30 ezerről.



A kimutatásban szerepel az is, hogy mely ágazatokból küldték kényszerszabadságra a legtöbb dolgozót. Az adatok szerint 314 496 szerződést a feldolgozóiparban, 188 183-at a nagybani kereskedelemben, 109 861-et pedig a vendéglátóiparban függesztettek fel.



A hatósági nyilvántartásban a megszüntetett munkaszerződések is szerepelnek, ami az állás nélkül maradt személyeket jelenti. Ezeknek száma a március 16-i rendkívüli állapot bevezetése óta folyamatosan nő, most elérte a 240 151-et. A legtöbb munkaszerződést, 45 313-at a nagybani kereskedelemben szüntettek meg, 41 891-et a feldolgozóiparban és 32 042-őt az építőiparban.



Romániában március 16-ától hatályos a rendkívüli állapot.