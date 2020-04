Koronavírus

ÁSZ-elnök: a lakosságnak is hangsúlyt kellene helyezni a tartalékolásra

Domokos László szerint lakossági szinten is fontos, hogy a kormány intézkedései mellett a családok is újratervezzék a költségvetésüket. 2020.04.15 22:30 MTI

A kormány a költségvetés újratervezését végzi, lakossági szinten is meg kellene ugyanezt tenni, a hangsúlyt pedig a tartalékolásra kellene helyezni - hívja fel a figyelmet Domokos László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke a számvevőszék honlapján közzétett írásban.



Domokos László szerint lakossági szinten is fontos, hogy a kormány intézkedései mellett a családok is újra tervezzék a költségvetésüket.



Jelen gazdasági helyzetben egyik napról a másikra több ezer munkavállaló munkahelye szűnik meg, felmérések szerint mindössze a lakosság egyharmadának van váratlan helyzetekre félretett pénze, ez aggasztó - hangsúlyozza Domokos László.



Minden családban a költségvetés tervezésére, kontrolljára és végrehajtására ki kellene nevezni a "pénzügyminisztert", aki rendszeresen átnézi a számlákat, meghúzza a kiadásokat - fogalmazott az ÁSZ-elnök.



A pénzügyi egyensúly eléréséhez arra kell figyelni, hogy a család kevesebbet költsön a bevételénél, a különbözetet pedig mindig tegye félre. Meg kell tanítani az embereket arra, hogyan takarítsák meg az első ezer forintot, azután lehetőleg a következő ezreket, hiszen a családnak és a társadalomnak egyaránt az egyik legnagyobb értéke a biztonság, illetve a pénzügyi biztonság - tette hozzá az ÁSZ elnöke.