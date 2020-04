Koronavírus-járvány

Vírusjárvány idején tudja mire teszteli az ITM laborja a fertőtlenítőket? Baktériumra és gombára!

A lent közölt adatokból persze nem derül ki hogy mit, hogyan teszteltek, mit jelent az, hogy nem felelt meg. Az a furcsa, hogy ha a termékekre fel van tüntetve a vírusölő hatás is, ezt a tényt a nyilvánosságra hozott tesztben viszont nem tüntetik fel, és a teszt végeredménye alapján úgy tűnik, hogy nem is vizsgálták. Kettő, a Magyarországon közelmúltban boltban is kapható terméket úgy tüntettek fel közleményükben, hogy csak online áruházban lehet kapni, és érdekes módon csak ez a két termék nem felelt meg a bakteriális és gombaölésben a kézfertőtlenítők között, ami furcsa, hiszen elvileg 70% etanol tartalommal rendelkeznek. Így is kapták meg az engedélyüket, ezekkel az összetevőkkel. Viszont ez így lehetetlen. Vagy nem megfelelő anyag volt a termékekben, vagy hamisított termékeket teszteltek, vagy a teszt maga valótlan. Hamarosan kiderül majd, mi lehet az igazság.



Majdnem 70 fertőtlenítő hatásúként kínált termék közül csak kettő bizonyult teljesen hatástalannak - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).



A közlemény szerint a tárca Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma összesen 69 féle kézfertőtlenítőt, antibakteriális szappant, folyékony szappant és tusfürdőt, felületfertőtlenítőt ellenőrzött.



A vizsgálat e szerek közül 14 esetében nem igazolta teljes körűen a címkén vállalt tisztító, fertőtlenítő hatásokat, ám mindössze két, kizárólag webshopban kínált kézfertőtlenítő bizonyult teljesen hatástalannak.



Emlékeztettek, a koronavírus-fertőzés terjedésének legjobb ellenszere az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásai szerint az otthonmaradás mellett a minél gyakoribb, langyos vizes-szappanos kézmosás.



A 29 különböző típusú kézfertőtlenítő közül nyolc nem teljesítette maradéktalanul a csomagoláson vállalt antibakteriális vagy gombaölő hatást. E cikkek közül került ki az a két, csak online módon értékesített termék is, amelyek semmilyen fertőtlenítő hatást nem produkáltak.



A hatósági fellépés eredményeként az egyik honlap időközben elérhetetlenné vált - tették hozzá.



A 19 féle antibakteriális hatásúként árult szappan és tusfürdő közül négy folyékony szappan nem hozta az ígért hatást a laborvizsgálat alapján.



A felületfertőtlenítők még jobb arányban teljesítették vállalásaikat, 21 típusból összesen két termék esetében találtak problémát a szakemberek, az egyik a gombaölő hatás szempontjából, a másik pedig csak az ajánlott hígításban nem felelt meg az ellenőrzésen.



Az ígért fertőtlenítő hatást csak részben teljesítő termékek a csomagoláson, címkén olvasható információk valósághű módosítása után forgalmazhatók - közölték.



Az ITM a vizsgálati eredményeket megküldte a Nemzeti Népegészségügyi Központnak, amely piacfelügyeleti hatóságként eljár a jogsértő vállalkozásokkal szemben.



A tárca a veszélyhelyzet meghirdetése óta figyeli a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat és a megtévesztő tájékoztatás megvalósulását, indokolt esetben határozottan fellép a magyar családok védelme érdekében.



A fogyasztóvédelmi eljárások folyamatban vannak, az e-kereskedelemben kapható kézfertőtlenítők ellenőrzése folytatódik - írták.



Kitértek arra is, hogy a túlzott kézfertőtlenítés akár káros is lehet, kiszárítja a bőrt, amely kirepedezve könnyebben fertőződik. A járvány terjedésének lassítását akkor segíthetjük a leghatékonyabban, ha betartjuk a kijárási korlátozást, és kizárólag alapos indokkal mozdulunk ki otthonról - áll a közleményben.



A vizsgált árucikkeket és az eredményeket termékcsoportonként, tételesen bemutató táblázatok itt érhetőek el >>>